حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان بعدة عمليات

أعلن في بيانات عدة، ان " الإسلامية"، استهدفت بعد ظهر اليوم :- تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.- التصدى لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء بلدة بصاروخ أرض جوّ.- قاعدة فيلون جنوب مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخيّة.- تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة للمرّة الثّانية بعدد كبير من قذائف المدفعية.