الحجار يبحث التطورات الأمنية مع سفير الكويت

Lebanon 24
15-04-2026 | 09:39
الحجار يبحث التطورات الأمنية مع سفير الكويت
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، سفير الكويت محمد سلطان الشرجي، في زيارة تعارف، تم في خلالها التداول في التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان والمنطقة.

وشكّل اللقاء مناسبة أعرب فيها الوزير الحجار عن "تضامن لبنان مع الكويت والدول العربية الشقيقة"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات".

من جهته، شدّد السفير الكويتي على "دعم بلاده المستمر للبنان وحرصها على أمنه واستقراره في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها".

كما استقبل الوزير الحجار المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس.

ثم التقى وفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، واطّلع منه على الواقع الميداني بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرّضت لها المنطقة.

وأكد الوزير الحجار "دعم الدولة اللبنانية لدور البلديات لاسيما في هذه المرحلة".
 
