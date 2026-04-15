الحجار يبحث التطورات الأمنية مع سفير الكويت

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه بعد ظهر اليوم، سفير الكويت محمد سلطان الشرجي، في زيارة تعارف، تم في خلالها التداول في التطورات الأمنية الأخيرة في والمنطقة.وشكّل اللقاء مناسبة أعرب فيها الوزير الحجار عن "تضامن لبنان مع الكويت والدول العربية الشقيقة"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات".، شدّد السفير على "دعم بلاده المستمر للبنان وحرصها على أمنه واستقراره في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها".كما استقبل الوزير الحجار المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس.ثم التقى وفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، واطّلع منه على الواقع الميداني بعد الاعتداءات التي تعرّضت لها المنطقة.وأكد الوزير الحجار "دعم لدور البلديات لاسيما في هذه المرحلة".