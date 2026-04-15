سلام التقى وفداً من "تجمع كلنا بيروت"

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا بعد ظهر اليوم وفدًا من "تجمع كلنا " برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي قال بعد اللقاء: "نحن كتجمع كلنا بيروت زرنا سلام لنثني على جهوده وعلى القرارات الجبارة التي يتخذها بالتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة ، فالناس تعبت فعلاً من والدمار والذل، وهي تريد أن تعيش، كما أن الشعب اللبناني يحب الحياة ويحب ثقافة الحياة. وتمنّينا للرئيس سلام التوفيق والاستمرار بهذه القرارات وبتنفيذها لأننا شبعنا قرارات من دون تنفيذ كما كان يحصل في الماضي، فليوفّق الله دولة الرئيس سلام على كل هذه القرارات، ونحن إلى جانبه وكل مواطن لبناني شريف إلى جانبه."



يُذكر أن الوفد ضمّ كلاً من:

سعد الدين حميدي صقر، النائبة السابقة رولا الطبش، المحامية دارين قباني، المحامي مروان سلام، مديحة رسلان، حسين بطل، عمر حلاب، عبد الله، سامر سوبرة، العميد السابق نبيل مرعي، نديم غزال، ومالك حجازي.

