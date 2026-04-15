|
لبنان
إستشهاد 3 مسعفين.. ووزارة الصحة تُناشد المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حدّ لهذه الاستباحة
Lebanon 24
15-04-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو
الإسرائيلي
استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون
قضاء النبطية
ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودا.
وفي التفاصيل أنه تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودا.
وعند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين.
وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من
جمعية الرسالة
وإسعاف
النبطية
، فاستهدفتا أيضا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح.
إن
وزارة الصحة العامة
تشجب بشدة هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو الإسرائيلي على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفا للعدو الذي يلاحقهم من دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي.
تناشد الوزارة المنظمات
الإنسانية الدولية
للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية صونا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية.
وزارة الصحة تُعلن عن إستشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا
وزارة الصحة تُعلن عن إستشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا
وزارة الصحة: استشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة كفرتبنيت
وزارة الصحة: استشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة كفرتبنيت
وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في حاريص: مستمرون في جهود رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية
وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في حاريص: مستمرون في جهود رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية
وزارة الصحة: الجيش الاسرائيلي استهدف فريقا إسعافيا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح
وزارة الصحة: الجيش الاسرائيلي استهدف فريقا إسعافيا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح
منشور لافت لوهاب.. هذا ما قاله عن ترامب!
منشور لافت لوهاب.. هذا ما قاله عن ترامب!
بعد ورود اتصال بإخلاء فندق.. ماذا أعلن رئيس بلدية جل الديب؟
بعد ورود اتصال بإخلاء فندق.. ماذا أعلن رئيس بلدية جل الديب؟
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
"مجزرة بيئية" في البترون.. شكوى كشفتها
"مجزرة بيئية" في البترون.. شكوى كشفتها
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
