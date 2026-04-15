تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إستشهاد 3 مسعفين.. ووزارة الصحة تُناشد المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حدّ لهذه الاستباحة

Lebanon 24
15-04-2026 | 10:48
A-
A+
إستشهاد 3 مسعفين.. ووزارة الصحة تُناشد المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حدّ لهذه الاستباحة
إستشهاد 3 مسعفين.. ووزارة الصحة تُناشد المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حدّ لهذه الاستباحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودا. 

وفي التفاصيل أنه تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودا. 

وعند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين. 

وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية، فاستهدفتا أيضا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح. 

إن وزارة الصحة العامة تشجب بشدة هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو الإسرائيلي على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفا للعدو الذي يلاحقهم من دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي. 
تناشد الوزارة المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية صونا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تُعلن عن إستشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد مسعف وإصابة 4 في غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة كفرتبنيت
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في حاريص: مستمرون في جهود رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: الجيش الاسرائيلي استهدف فريقا إسعافيا للصليب الأحمر اللبناني في بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل مما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة مسعف آخر بجروح
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 19:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الإنسانية الدولية

جمعية الرسالة

قضاء النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-04-15
Lebanon24
12:07 | 2026-04-15
Lebanon24
12:04 | 2026-04-15
Lebanon24
11:35 | 2026-04-15
Lebanon24
11:31 | 2026-04-15
Lebanon24
11:24 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24