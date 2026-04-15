إستشهاد 3 مسعفين.. ووزارة الصحة تُناشد المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حدّ لهذه الاستباحة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودا.



وفي التفاصيل أنه تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودا.



وعند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين.



وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من وإسعاف ، فاستهدفتا أيضا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح.



إن تشجب بشدة هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو الإسرائيلي على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفا للعدو الذي يلاحقهم من دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي.

تناشد الوزارة المنظمات للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية صونا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية.

