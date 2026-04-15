احتجاجاً على استهداف الصحافيين خلال الحرب.. خطوة جديدة من وزير الإعلام

باشر بول مرقص، منذ اندلاع الحرب في 2 آذار 2026، رصد جميع الاعتداءات التي طالت القطاع الإعلامي، وذلك في إطار جهود متواصلة لحماية الصحافيين وملاحقة الانتهاكات.





وقد عمل على إعداد آلية متكاملة شملت جمع المعطيات، وإعداد لائحة مفصّلة بالأسماء والوقائع التي أدت إلى إستشهاد عدد من الصحافيين وجرح آخرين، وأودعت هذه اللائحة لضمّها إلى ملف الشكوى والإجراءات القانونية التي تتخذها.

واستكمالًا لهذه الجهود ومتابعةً لمراسلات سابقة، وجّه وزير الإعلام اليوم، بواسطة والمغتربين كتابين إلى كلٍّ من الدكتور موريس تيدبول-بنز (Morris Tidball-Binz)، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والسفيرة كارولين زيادة، المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة لدى في للاحتجاج أمام المجلس لتقديم الاجراءات اللازمة.





وتضمّن الكتابان عرضًا مفصّلًا للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الجسم الإعلامي، والتي تُعدّ خرقًا لاتفاقيات جنيف، كما أشارا إلى أن عدد الإعلاميين منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية عام 2023 وحتى تاريخه بلغ 28 شهيدًا، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وطالب الكتابان بالتحرّك على الصعيد الدولي، وضمان توفير الحماية اللازمة للصحافيين أثناء تأدية واجبهم المهني.