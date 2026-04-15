بالفيديو... جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذا ما أعلنه عن "حزب الله"

#عاجل ‼️رئيس الأركان خلال زيارة تفقدية إلى قوات الفرقة 162 في القطاع الغربي جنوب لبنان: "أمس صادقنا على خطط للاستمرار - سواء في لبنان أو في إيران. في عملية مشتركة مع الجيش الأمريكي، ألحقنا ضررًا كبيرًا بنظام الإرهاب الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. الآن لا يجوز… pic.twitter.com/QZwfyp8Ezu — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) April 15, 2026

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "عاجل ‼️رئيس الأركان خلال زيارة تفقدية إلى قوات الفرقة 162 في القطاع : "أمس صادقنا على خطط للاستمرار - سواء في أو في . في عملية مشتركة مع الجيش الأميركي، ألحقنا ضررًا كبيرًا بالنظام ، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. الآن لا يجوز السماح لهم بتحقيق إنجازات في الملف ، وفي هرمز، وفي باقي المطروحة. نحن في حالة تأهب عالية جدًا، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلّحة، والأهداف مُدخلة في الأنظمة - ونحن قادرون على إطلاقها لهجوم قوي بشكل فوري".تابعت: "نواصل تعميق الضربات الموجهة لحزب الله على عدة محاور. حيث نحتل ونطهّر المناطق الاستراتيجية ونبعد التهديدات عن بلدات المنطقة الشمالية. لدى أكثر من 1700 قتيل منذ بداية المعركة، وهذه ضربة قاسية له".أضافت:"قام رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، اليوم (الأربعاء) بجولة في جنوب لبنان برفقة كل من قائد المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، ورئيس هيئة التكنولوجيا واللوجستيات، اللواء رامي أبودرهم، وقائد الفيلق ، اللواء ياكي دولف، وقائد الفرقة 162، العميد ساغيف دهان، وقائد لواء الناحال، وقائد اللواء 401، وقائد لواء الاحتياط 5، وقائد اللواء 215، وغيرهم من القادة الآخرين.وخلال الزيارة، أجرى رئيس الأركان جولة استطلاع وتقييمًا ميدانيًا للوضع، وتحدث مع القادة وأعرب عن تقديره للمقاتلين الذين يعملون في جنوب لبنان".اكملت في المنشور: "رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير: "أمس صادقت على خطط الاستمرار مع هيئة الأركان العامة - ونحن نواصل إجراء تقييم متواصل للوضع والمصادقة على خطط في كل من لبنان وإيران.وفي عملية مشتركة مع الجيش الأميركي، ألحقنا ضررًا كبيرًا بالنظام الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. الآن لا يجوز السماح لهم بتحقيق إنجازات في الملف النووي، وفي هرمز، وفي باقي القضايا المطروحة. نحن في حالة تأهب عالية جدًا، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلّحة، والأهداف أدخلت إلى الأنظمة - ونحن قادرون على إطلاقها لهجوم قوي بشكل فوري".تابعت: "في لبنان، نضرب حزب الله على عدة محاور. لدى حزب الله أكثر من 1700 قتيل منذ بداية المعركة، وهذه ضربة قاسية له.في هذه الأوقات نواصل العمليات في بنت جبيل بواسطة قوات الفرقة 98، ونعمل على تطهير قرى في منطقة بيت ليف بواسطة قوات الفرقة 162. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قوات من ثلاث فرق أخرى بتثبيت خط الدفاع الأمامي كما تم تحديده.وقد أوعزت بأن تتحول كل المنطقة في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني إلى منطقة قتل حزب الله.وأود أن أعبّر عن تقديري البالغ لقوات الفرقة 162. مع قيادة المنطقة الشمالية، تحققون إنجازات عملياتية مهمة. نحن نتقدم، نضرب حزب الله وهم يتراجعون. حزب الله ضعيف ومعزول في لبنان.عندما تنظرون إلى الخلف، ترون حنيتا وزرعيت وشلومي - نحن نقاتل من أجلهم ومن أجل تمكينهم من العيش بهدوء وأمن طويل الأمد. هناك مظاهر بطولة استثنائية هنا. نحن ندفع أثمانًا باهظة، لكننا ندرك أن هذه مهمتنا ونتقدم إلى الأمام. سنواصل ضرب مخربي حزب الله وتدمير البنى التحتية الإرهابية."