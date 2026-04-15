لبنان

بالفيديو... جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذا ما أعلنه عن "حزب الله"

Lebanon 24
15-04-2026 | 11:07
بالفيديو... جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذا ما أعلنه عن حزب الله
بالفيديو... جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان وهذا ما أعلنه عن حزب الله photos 0
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "عاجل ‼️رئيس الأركان خلال زيارة تفقدية إلى قوات الفرقة 162 في القطاع الغربي جنوب لبنان: "أمس صادقنا على خطط للاستمرار - سواء في لبنان أو في إيران. في عملية مشتركة مع الجيش الأميركي، ألحقنا ضررًا كبيرًا بالنظام الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. الآن لا يجوز السماح لهم بتحقيق إنجازات في الملف النووي، وفي هرمز، وفي باقي القضايا المطروحة. نحن في حالة تأهب عالية جدًا، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلّحة، والأهداف مُدخلة في الأنظمة - ونحن قادرون على إطلاقها لهجوم قوي بشكل فوري".

تابعت: "نواصل تعميق الضربات الموجهة لحزب الله على عدة محاور. حيث نحتل ونطهّر المناطق الاستراتيجية ونبعد التهديدات عن بلدات المنطقة الشمالية. لدى حزب الله أكثر من 1700 قتيل منذ بداية المعركة، وهذه ضربة قاسية له". 

أضافت:"قام رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، اليوم (الأربعاء) بجولة في جنوب لبنان برفقة كل من قائد المنطقة الشمالية، اللواء رافي ميلو، ورئيس هيئة التكنولوجيا واللوجستيات، اللواء رامي أبودرهم، وقائد الفيلق الشمالي، اللواء ياكي دولف، وقائد الفرقة 162، العميد ساغيف دهان، وقائد لواء الناحال، وقائد اللواء 401، وقائد لواء الاحتياط 5، وقائد اللواء 215، وغيرهم من القادة الآخرين.وخلال الزيارة، أجرى رئيس الأركان جولة استطلاع وتقييمًا ميدانيًا للوضع، وتحدث مع القادة وأعرب عن تقديره للمقاتلين الذين يعملون في جنوب لبنان".

اكملت في المنشور: "رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير: "أمس صادقت على خطط الاستمرار مع هيئة الأركان العامة - ونحن نواصل إجراء تقييم متواصل للوضع والمصادقة على خطط في كل من لبنان وإيران.وفي عملية مشتركة مع الجيش الأميركي، ألحقنا ضررًا كبيرًا بالنظام الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. الآن لا يجوز السماح لهم بتحقيق إنجازات في الملف النووي، وفي هرمز، وفي باقي القضايا المطروحة. نحن في حالة تأهب عالية جدًا، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلّحة، والأهداف أدخلت إلى الأنظمة - ونحن قادرون على إطلاقها لهجوم قوي بشكل فوري".

تابعت: "في لبنان، نضرب حزب الله على عدة محاور. لدى حزب الله أكثر من 1700 قتيل منذ بداية المعركة، وهذه ضربة قاسية له.في هذه الأوقات نواصل العمليات في بنت جبيل بواسطة قوات الفرقة 98، ونعمل على تطهير قرى في منطقة بيت ليف بواسطة قوات الفرقة 162. بالإضافة إلى ذلك، تقوم قوات من ثلاث فرق أخرى بتثبيت خط الدفاع الأمامي كما تم تحديده.
وقد أوعزت بأن تتحول كل المنطقة في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني إلى منطقة قتل حزب الله.وأود أن أعبّر عن تقديري البالغ لقوات الفرقة 162. مع قيادة المنطقة الشمالية، تحققون إنجازات عملياتية مهمة. نحن نتقدم، نضرب حزب الله وهم يتراجعون. حزب الله ضعيف ومعزول في لبنان.عندما تنظرون إلى الخلف، ترون حنيتا وزرعيت وشلومي - نحن نقاتل من أجلهم ومن أجل تمكينهم من العيش بهدوء وأمن طويل الأمد. هناك مظاهر بطولة استثنائية هنا. نحن ندفع أثمانًا باهظة، لكننا ندرك أن هذه مهمتنا ونتقدم إلى الأمام. سنواصل ضرب مخربي حزب الله وتدمير البنى التحتية الإرهابية."






مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: هدف الحملة في لبنان "نزع سلاح حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لتعميق العمليات في لبنان والحرب مع حزب الله ما زالت في بدايتها
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيليّ: هكذا سينهار "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب "حزب الله" خطأ فادحاً
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:56:36 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب لبنان

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

✨ الخلف

القضايا

الشمالي

تابع
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:32 | 2026-04-15
Lebanon24
14:31 | 2026-04-15
Lebanon24
14:20 | 2026-04-15
Lebanon24
14:18 | 2026-04-15
Lebanon24
14:14 | 2026-04-15
Lebanon24
14:01 | 2026-04-15
