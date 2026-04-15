"مجزرة بيئية" في البترون.. شكوى كشفتها

قالت جمعيّة "الأرض - " في بيان، إنها "تلقت شكوى عبر تطبيق "حماة الغابات - Green Rangers" تفيد بوقوع مجزرة بحق الأشجار في ، تحديداً في ضهور بلدة بشتودار المطلّة على سهل كفرحلدا و ".



وذكرت الجمعية أنه "بعد البحث والتدقيق، تبيّن أن شخصاً يدّعي حيازته رخصة تشحيل صادرة عن لعقاره، قد أقدم فعليّاً بعمليّات قطع جائر للأشجار. لم يكتفي الفاعل بتجاوز الرخصة المزعومة، بل تعدّى حدود عقاره ليُباشر بقطع الأشجار في العقارات الحرجيّة المجاورة".





ووضعت الجمعية "هذا المنشور بمثابة شكوى لدى وزارة الزراعة وقوى الأمن الداخلي"، مطالبةً ب"التحرّك الفوري لوقف هذا التعدّي، ومحاسبة الفاعل وفقاً لما تنص عليه القوانين المرعيّة الإجراء، حفاظاً على ما تبقى من ثروة حرجيّة في جبال ".