في أول تعليق... هذا ما قاله رعد عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

15-04-2026 | 12:58
أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد، اليوم الأربعاء في تعليق حول جلسة التفاوض بواشنطن" أنه "إن دلت جلسة التصوير التفاوضي في واشنطن بين ممثلي السلطات في لبنان وكيان العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية على شيء، فإنما دلت على وضاعة الشأن اللبناني في البرنامج الأميركي، خلافاً لما يروج له بعض الزاحفين اللاهثين وراء رضا الأميركي الحاضن للعدو الاسرائيلي المجرم والمارق".


وقال: "كما أن البيان الصادر عن تلك الجلسة المخزية في شكلها ومضمونها لا يسقط مصداقية إدعاء السلطة اللبنانية حول اشتراطها وقف إطلاق النار قبل أي تفاوض فحسب بل يطيح بكل ما تدعيه من حرص على السيادة وتكرس التبعية والاذعان منها لما يريده العدو وراعيه من تعاون مشترك لا لإنهاء الاحتلال بل للعمل على نزع سلاح المقاومة الشريفة والمشروعة التي يلتزمها الشعب اللبناني الأبي، لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للبنان".


وشدد رعد على أن "التفاوض المباشر المرفوض والمدان مع العدو الاسرائيلي هو سقطة للسلطة من شاهقٍ"، مضيفاً: "حمى الله لبنان وشعبه من سقطات المستخفين بسيادته وإباء شعبه".
