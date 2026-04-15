لبنان
في أول تعليق... هذا ما قاله رعد عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
15-04-2026
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس "
كتلة الوفاء
للمقاومة"
محمد رعد
، اليوم الأربعاء في تعليق حول جلسة التفاوض بواشنطن" أنه "إن دلت جلسة التصوير التفاوضي في
واشنطن
بين ممثلي السلطات في
لبنان
وكيان العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية على شيء، فإنما دلت على وضاعة الشأن اللبناني في البرنامج الأميركي، خلافاً لما يروج له بعض الزاحفين اللاهثين وراء رضا الأميركي الحاضن للعدو الاسرائيلي المجرم والمارق".
وقال: "كما أن البيان الصادر عن تلك الجلسة المخزية في شكلها ومضمونها لا يسقط مصداقية إدعاء
السلطة اللبنانية
حول اشتراطها وقف إطلاق النار قبل أي تفاوض فحسب بل يطيح بكل ما تدعيه من حرص على السيادة وتكرس التبعية والاذعان منها لما يريده العدو وراعيه من تعاون مشترك لا لإنهاء
الاحتلال
بل للعمل على نزع سلاح
المقاومة
الشريفة والمشروعة التي يلتزمها الشعب اللبناني الأبي، لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للبنان".
وشدد رعد على أن "التفاوض المباشر المرفوض والمدان مع العدو الاسرائيلي هو سقطة للسلطة من شاهقٍ"، مضيفاً: "حمى الله لبنان وشعبه من سقطات المستخفين بسيادته وإباء شعبه".
Advertisement
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
مصادر الحدث: المفاوضات غير المباشرة حصلت بالفعل وبالتالي المفاوضات المقبلة ستكون مباشرة
أكسيوس: وزير الخارجية الأميركي سيشارك في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان المقررة اليوم
عن احتمال وقف إطلاق النار... هذا ما أعلنه قماطي
بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان
شرط مفروض على التجار اللبنانيين قبل الشحن!
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
عن المعارك الدائرة في بنت جبيل.. بيان لـ"الحزب"
Advertisement
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
