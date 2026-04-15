لبنان

منسى يتلقى اتصالاً ألمانياً.. دعم للبنان ودعوة لوقف النار

Lebanon 24
15-04-2026 | 13:20
منسى يتلقى اتصالاً ألمانياً.. دعم للبنان ودعوة لوقف النار
 جرى بعد ظهر اليوم اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعضو البرلمان الاتحادي الألماني النائب لويز أمتسبرغ.

وقدمت أمتسبرغ خلال الاتصال تعازيها بسقوط الشهداء، معربة عن "بالغ أسفها لارتفاع عدد الضحايا، لا سيما من المدنيين".

كما تمنت "نجاح المفاوضات المرتقبة"، متمنية "التوصل إلى وقف إطلاق نار"، ومشددة على "ضرورة حماية المدنيين".

وأكدت "تعاطفها مع قضية النازحين اللبنانيين"، مبدية قلقها من "الأعداد الكبيرة منهم"، مؤكدة "أهمية إيجاد حل سريع لمعاناتهم وتأمين المساعدات اللازمة لهم، لا سيما في ظل الصعوبات التي يواجهها لبنان، والتي لمستها عن قرب خلال زيارتها الأخيرة للبلاد في شهر شباط الفائت".

بدوره، شكر منسى لأمتسبرغ "اهتمامها بالملف اللبناني"، مثمنا "متابعتها الحثيثة للأوضاع"، ومؤكدا "أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".
سلام يتلقى اتصالات داعمة من فرنسا والأردن ومصر لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتلقى اتصالات من لندن ومدريد: تأكيد دولي على دعم استقرار لبنان ووقف الاعتداءات
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتلقى اتصالاً من وزيرة خارجية السويد: ستوكهولم تعلن تقديم مساعدات إنسانية للبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:10 Lebanon 24 Lebanon 24

