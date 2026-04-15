تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلامٌ عن لبنان والحرب.. تصريح من "المفوض السامي للاجئين"

Lebanon 24
15-04-2026 | 13:20
A-
A+
كلامٌ عن لبنان والحرب.. تصريح من المفوض السامي للاجئين
كلامٌ عن لبنان والحرب.. تصريح من المفوض السامي للاجئين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح على أن "حماية المدنيين في لبنان وضمان استمرار الدعم الدولي للاستجابة الطارئة التي تقودها الحكومة اللبنانية لمواجهة أزمة النزوح واسعة النطاق في البلاد أمران في غاية الأهمية"، وأضاف: "مع نزوح خُمس سكان لبنان حاليا، تستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع بوتيرة مقلقة"، داعيا إلى "إنهاء النزاع على وجه السرعة قبل أن تتفاقم تداعياته وتخرج عن السيطرة".
 
 
وأشارت المفوضية في بيان، الى أنه "خلال زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان منذ توليه مهامه، جدد المفوض السامي تضامن المفوضية مع لبنان وشعبه، مؤكدا التزامها المتواصل بدعم الاستجابة الإنسانية، والحاجة الملحة إلى دعم دولي مستدام للجهود الوطنية في ظل استمرار الأعمال العدائية والنزوح واسع النطاق. وقد أُُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من الضربات الإسرائيلية خلال أقل من ستة أسابيع".


وقال المفوض السامي: "ما رأيته على الأرض مروّع للغاية. حجم الدمار هائل، والمعاناة التي يتحملها المدنيون لا تحتمل. عائلات بأكملها أجبرت على النزوح، وتم اقتلاع حياة الناس من جذورها، فيما دفعت مجتمعات كاملة إلى حافة الانهيار. الاحتياجات الإنسانية تتزايد يوما بعد يوم، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين الأبرياء، وتوفير المساعدات الحيوية، وتجنب الانزلاق نحو كارثة إنسانية أوسع".


وكان صالح زار مناطق متضررة في بيروت وسهل البقاع، حيث التقى بعائلات نازحة في مراكز إيواء جماعية خصصتها الحكومة اللبنانية، وقد اضطر العديد من النازحين إلى الفرار من منازلهم خلال دقائق، وبدون التمكن من جلب أغراضهم الشخصية، في ظل أوامر إخلاء متكررة، ما أدى إلى حالة من الخوف وعدم اليقين.
 
 
وأعرب النازحون عن رغبتهم في العودة إلى منازلهم بالرغم من الدمار الواسع الذي لحق ببلداتهم وقراهم.


ولفت البيان الى أنه "منذ مطلع شهر آذار، نزح أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء لبنان، مع تسجيل 2,100 حالة وفاة و7,000 إصابة، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية. وقد سجلت أيضا خسائر في صفوف اللاجئين، حيث قتل 48 شخصا وأصيب 116 آخرون. ويأوي حاليا أكثر من 140,000 شخص في 684 مركز إيواء جماعي معتمد من الحكومة اللبنانية، وصلت جميعها تقريبا إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. ويشمل النازحون لاجئين سوريين كانوا قد لجأوا إلى لبنان بحثا عن الأمان في السابق، ليجبروا اليوم على الفرار مجددا حفاظا على حياتهم. ومنذ 8 نيسان الحالي، عبر أكثر من 280,000 شخص إلى سوريا من خلال المعابر الحدودية الرسمية الثلاثة، من بينهم أكثر من 236,000 سوري ونحو 6,000 لبناني".


وأكد البيان أن "المفوضية تواصل دعمها الحكومة اللبنانية التي تقود الاستجابة الطارئة لمعالجة أزمة النزوح وتلبية احتياجات المتضررين، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين. وخلال الزيارة، التقى المفوض السامي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار".


ولفت الى أنه "لغاية الساعة، قدمت المفوضية المساعدة، بالتعاون مع شركائها، لأكثر من 196,000 شخص نازح من خلال توفير عدة الإغاثة الأساسية. كما وسعت المفوضية نطاق المساعدة الطارئة في مجال الإيواء للمساهمة في توفير ظروف آمنة وكريمة للنازحين. وتقدم المفوضية أيضا الدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدات النقدية، وخدمات الحماية كالمشورة والتوجيه، لمساعدة النازحين على استعادة الوثائق المفقودة، ولمّ شمل العائلات وغيرها من الخدمات".


وخلص البيان الى أن "الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة، لذلك تجدد المفوضية دعوتها إلى زيادة التمويل الدولي وتعزيز الانخراط الدولي بما يتيح للاستجابة الإنسانية مواكبة الاحتياجات الزائدة ومنع تحوّلها إلى توترات. وعلى المجتمع الدولي مواصلة دعم لبنان وشعبه في هذه المرحلة الحرجة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام التقى وفدا من "التقدمي".. واستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: السفير الإيراني كان بمثابة المفوض السامي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة للاجئين: التداعيات الإنسانية للحرب بلبنان كبيرة ويجب ألا تستهدف الهجمات المدنيين والمنشآت
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: نقترب من كارثة غير مسبوقة في الشرق الأوسط والوضع بالغ الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

وزارة الصحة

على استعادة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:32 | 2026-04-15
Lebanon24
14:31 | 2026-04-15
Lebanon24
14:20 | 2026-04-15
Lebanon24
14:18 | 2026-04-15
Lebanon24
14:14 | 2026-04-15
Lebanon24
14:01 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24