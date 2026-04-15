|
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
لبنان
مكي معزياً بالشهداء المسعفين في ميفدون: استهداف العاملين في المجالين الإغاثي جريمة حرب
Lebanon 24
15-04-2026
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وزير التنمية الادارية فادي مكي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "باسم
الحكومة اللبنانية
، أتقدّم بأصدق التعازي إلى أهالي المسعفين
الشهداء
جرّاء الاستهداف المزدوج في بلدة ميفدون، حيث تم استهدافهم مجددًا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الطواقم الصحية".
وتابع: "إن استهداف العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي يُشكّل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم
الإسرائيلية
المتكرّرة بحق
لبنان
وشعبه، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية".
وختم: "إننا نعمل على توثيق هذه الجرائم بشكل منهجي، تمهيدًا لسلوك المسارات القانونية اللازمة لمحاسبة
إسرائيل
أمام المحافل الدولية المختصة".
مواضيع ذات صلة
مفتي صور وجبل عامل: استهداف المسعفين والصحفيين جريمة موصوفة بحق الإنسانية
خلال نقلهم جرحى... إستهداف مسعفين في ميفدون
أرسلان معزياً بالشهداء: ما يتعرّض له لبنان جريمة كبرى
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: قلقون من استمرار استهداف المسعفين في لبنان
قد يعجبك أيضاً
اللواء شقير عرض والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأوضاع العامة في لبنان
عن احتمال وقف إطلاق النار... هذا ما أعلنه قماطي
بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان
شرط مفروض على التجار اللبنانيين قبل الشحن!
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
الأكثر قراءة
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
