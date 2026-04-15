مكي معزياً بالشهداء المسعفين في ميفدون: استهداف العاملين في المجالين الإغاثي جريمة حرب

كتب وزير التنمية الادارية فادي مكي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "باسم ، أتقدّم بأصدق التعازي إلى أهالي المسعفين جرّاء الاستهداف المزدوج في بلدة ميفدون، حيث تم استهدافهم مجددًا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الطواقم الصحية".





وتابع: "إن استهداف العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي يُشكّل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المتكرّرة بحق وشعبه، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية".





وختم: "إننا نعمل على توثيق هذه الجرائم بشكل منهجي، تمهيدًا لسلوك المسارات القانونية اللازمة لمحاسبة أمام المحافل الدولية المختصة".