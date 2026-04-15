تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مكي معزياً بالشهداء المسعفين في ميفدون: استهداف العاملين في المجالين الإغاثي جريمة حرب

Lebanon 24
15-04-2026 | 13:29
A-
A+
مكي معزياً بالشهداء المسعفين في ميفدون: استهداف العاملين في المجالين الإغاثي جريمة حرب
مكي معزياً بالشهداء المسعفين في ميفدون: استهداف العاملين في المجالين الإغاثي جريمة حرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب وزير التنمية الادارية  فادي مكي عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "باسم الحكومة اللبنانية، أتقدّم بأصدق التعازي إلى أهالي المسعفين الشهداء جرّاء الاستهداف المزدوج في بلدة ميفدون، حيث تم استهدافهم مجددًا أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الطواقم الصحية".
 
 
وتابع: "إن استهداف العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي يُشكّل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتكرّرة بحق لبنان وشعبه، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية".


وختم: "إننا نعمل على توثيق هذه الجرائم بشكل منهجي، تمهيدًا لسلوك المسارات القانونية اللازمة لمحاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية المختصة".
 
 
 
Advertisement
الحكومة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الشهداء

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-04-15
Lebanon24
14:32 | 2026-04-15
Lebanon24
14:31 | 2026-04-15
Lebanon24
14:20 | 2026-04-15
Lebanon24
14:18 | 2026-04-15
Lebanon24
14:14 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24