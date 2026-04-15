في منطقة لبنانية.. قنبلة تقتلُ أحد الشبان

قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح خطرة في أبي سمراء - ، إثر انفجار قنبلة خلال لهو شابين بها ضمن مبنى.





وفي التفاصيل، أفادت معلومات أولية أنَّ الشابين كانا يعبثان بقنبلة يدوية، قبل أن تنفجر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة.