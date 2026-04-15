بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان

أثار إنذار أطلقه الجيش ، اليوم، لسكان المناطق الواقعة جنوب في بضرورة الإخلاء والتوجه شمالاً، ردود فعل متباينة بين الأهالي، وسط حالة من القلق والترقب في ظل استمرار التصعيد.



وفي حديث مع ، عبّر لبنانيون في المناطق المشمولة بالإنذار عن مواقف مختلفة حيال القرار، بين من يرفض المغادرة ومن يستعد للنزوح.



وقال أحد السكان إن التهديدات "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، مضيفاً: "لن نترك منازلنا بسهولة. لم يحدث شيء قريب منا يجعلنا نشعر بالخطر، لكننا نعلم أن لا تفرّق بين مدني وعسكري. بالنسبة لي، لن أترك ولا ذكرياتي وطفولتي. لا أريد المعاناة في مراكز الإيواء، والأشرف لي أن أموت في منزلي".



في المقابل، أوضح أب لعدد من الأطفال أنه قرر الامتثال للإنذار، قائلاً: "سنخلي أنا وعائلتي. هذا المنزل مستأجر وليس ملكي، وقد جمعنا أغراضنا وسنغادر حتى تنتهي الحرب، وإذا لم يُقصف المنزل سنعود إليه".



من جهة أخرى، أشار مواطن ثالث إلى أن التهديدات مستمرة منذ نحو شهر، معتبراً أن الهدف منها "ترويع السكان ودفعهم للنزوح".



وأضاف: "الأصعب من الحرب هو أنهم يسوقوننا كما يريدون. هناك مناطق ترحب بالنازحين وأخرى ترفض استقبالهم. نذهب؟ المدارس امتلأت، وبعضها يمنع من مغادرة الغرف. سنبقى في منازلنا، وعندما يحين وقت موتنا سنموت حتى لو في حادث سيارة". (بي بي سي)

