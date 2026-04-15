تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان

Lebanon 24
15-04-2026 | 14:31
A-
A+
بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار إنذار أطلقه الجيش الإسرائيلي، اليوم، لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان بضرورة الإخلاء والتوجه شمالاً، ردود فعل متباينة بين الأهالي، وسط حالة من القلق والترقب في ظل استمرار التصعيد.

وفي حديث مع بي بي سي، عبّر لبنانيون في المناطق المشمولة بالإنذار عن مواقف مختلفة حيال القرار، بين من يرفض المغادرة ومن يستعد للنزوح.

وقال أحد السكان إن التهديدات الإسرائيلية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، مضيفاً: "لن نترك منازلنا بسهولة. لم يحدث شيء قريب منا يجعلنا نشعر بالخطر، لكننا نعلم أن إسرائيل لا تفرّق بين مدني وعسكري. بالنسبة لي، لن أترك بيتي ولا ذكرياتي وطفولتي. لا أريد المعاناة في مراكز الإيواء، والأشرف لي أن أموت في منزلي".

في المقابل، أوضح أب لعدد من الأطفال أنه قرر الامتثال للإنذار، قائلاً: "سنخلي أنا وعائلتي. هذا المنزل مستأجر وليس ملكي، وقد جمعنا أغراضنا وسنغادر حتى تنتهي الحرب، وإذا لم يُقصف المنزل سنعود إليه".

من جهة أخرى، أشار مواطن ثالث إلى أن التهديدات مستمرة منذ نحو شهر، معتبراً أن الهدف منها "ترويع السكان ودفعهم للنزوح".

وأضاف: "الأصعب من الحرب هو أنهم يسوقوننا كما يريدون. هناك مناطق ترحب بالنازحين وأخرى ترفض استقبالهم. إلى أين نذهب؟ المدارس امتلأت، وبعضها يمنع النازحين من مغادرة الغرف. سنبقى في منازلنا، وعندما يحين وقت موتنا سنموت حتى لو في حادث سيارة". (بي بي سي)
نهر الزهراني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

النازحين

الزهراني

بي بي سي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-15
Lebanon24
16:58 | 2026-04-15
Lebanon24
16:55 | 2026-04-15
Lebanon24
16:37 | 2026-04-15
Lebanon24
16:30 | 2026-04-15
Lebanon24
16:22 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24