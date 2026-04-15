اللواء شقير عرض والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأوضاع العامة في لبنان

إستقبل العام اللواء حسن ، في مكتبه، للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"UNHCR" ، في حضور المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال ريما ، ممثلة "UNHCR" في كارولينا ليندهولم بيلينغ، إضافة إلى المتحدثة الرسمية لمفوضية اللاجئين في وشمال أفريقيا رولى الأمين والوفد المرافق.



تناول اللقاء استعراضاً شاملًا للأوضاع العامة في لبنان والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية.



كما وتم خلال اللقاء التطرق إلى ملف النزوح السوري في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين.

Advertisement