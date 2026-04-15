مأساة في صور.. مسيرة تقتل "عامل ديلفري" وسط الطريق

استشهد اللاجئ الفلسطينيّ طه من مخيم البص - صور، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجته النارية عند دوار البحري الجنوبية في مدينة صور.

وذكرت المعلومات أنّ طه كان في طريقه لإيصال طلبية من أحد المطاعم إلى حي الرمل في المدينة، وذلك قبل أن تستهدفه طائرة مُسيرة إسرائيلية ويسقط شهيداً.

وعلى الأثر، حضرت فرق الإسعاف إلى مكان، وجرى نقل جثة الشاب الشهيد إلى إحدى مستشفيات المنطقة.