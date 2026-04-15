بري يلتقي مع الرياض على منع الفتنة

تدخل بقوة على خط الأزمة ، في مسعى لوقف الحرب وإطلاق المفاوضات على الحل السلمي، بعد تسليم واضح من طهران بدور في . وهذا ما يفسر التنسيق بين البلدين حول الوضع اللبناني، ولا سيما لجهة عدم التأثير في المفاوضات الأميركية - أو تعطيلها.

وكتبت سابين عويس في" النهار": وتفيد المعلومات أن الدور السعودي يركز الآن في الضغط على لإرغام تل أبيب على قرار وقف النار. وتضيف أن الأجواء من تعكس إيجابية حيال مستوى النقاش والأفكار المطروحة، على نحو يشي بإمكان التوصل إلى اتفاق على وقف النار، علماً أنه بات معروفاً أن لن توقف هجماتها في المرحلة الراهنة قبل أن تضمن الحزام الأمني لحدودها، ما يعني أن الاجتماع المقبل المرتقب في واشنطن سيستغرق بضعة أيام قبل تحديد موعده.



ستشكل الأيام القليلة الفاصلة عن أيّ جولة ثانية من المحادثات اللبنانية - الاسرائيلية يمكن التوافق عليها، فرصة للملمة الوضع الداخلي في ظل تصعيد الحزب ضد مبدأ المفاوضات المباشرة، وهو الدور المنتظر أن يضطلع به ، وتعول عليه لوأد الفتنة في مهدها ومنع تفلت الشارع. وتؤكد أوساط عين التينة أن رئيس المجلس يلتقي مع المملكة حول هذا الهدف في ظل المرحلة الخطِرة والضاغطة التي تمر فيها البلاد، كاشفة أن بري لم يحمّل خليل أيّ رسالة محددة، بل سيكون مستمعاً إلى ما لدى المملكة في هذا المجال.



لكن المصادر لا تخفي خشيتها من محاذير جلسة واشنطن التي فشلت في استصدار قرار وقف النار، مع استمرار التعنت في الموقف ، ما يعني أن البلاد ستبقى تحت رحمة الاستهداف حتى بلورة الموقف الأميركي ومدى تأثيره في تل أبيب للسير بالهدنة وإطلاق المفاوضات.

