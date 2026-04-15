الثنائي الشيعي يرصد: خطة خماسيّة لمواجهة "خطيئة" التفاوض

كتب ابراهبم ناصر الدين في"الديار": يعتمد " " استراتيجية واضحة لمواجهة الوضع المستجد، ووفق تلك المصادر، يعتبر "الثنائي":

- اولا: ان شرعية السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة سقطت ولم تعد قائمة، وما يحصل الآن مجرد تقطيع للوقت، بانتظار تبلور مناخات اقليمية وداخلية مؤاتية لاحداث التغيير المنشود.

- ثانيا: تأمين اكبر اجماع وطني حول رفض صيغة التفاوض الراهنة، ويتولى الاتصالات بهذا الشأن داخليا واقليميا، لمنع استفراد ، مع بقاء الرهان على تعديل في موقف الرئاسة الاولى.

- ثالثا: " " ستبقى على الجيش، والعمل يجري على حماية المؤسسة العسكرية بتحصين موقع القائد رودولف هيكل وتحصينه لمنع محاولات اقالته، كما يرغب بعض الداخل، ومراكز قوى تضغط في .

- رابعا: لا للفتنة الداخلية التي تريدها "اسرائيل".

- خامسا: الرهان على في الميدان، لمنع "الاسرائيليين" من فرض اجندتهم.

اما اذا تعنت البعض بالمضي "بخطيئة" التفاوض، فالنهاية محكومة بالفشل، لان من يفاوض لا يملك الشرعية او القدرة على فرض اي اتفاق على باقي اللبنانيين، ولا قلق ابدا من الموقف الوطني للجيش على حماية "السلم ".

