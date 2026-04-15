تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الكنيسة مع المفاوضات والراعي في جزين غدا… للصمود والرجاء

15-04-2026 | 23:14
A-
A+
الكنيسة مع المفاوضات والراعي في جزين غدا… للصمود والرجاء
الكنيسة مع المفاوضات والراعي في جزين غدا… للصمود والرجاء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الجمعة، إلى جزين "عروس الشلال"، جارة "شرق صيدا" والزهراني، والقضاء الذي يضم مليخ والريحان ومناطق أخرى ترزح تحت الغارات الإسرائيلية، لا يمكن فصلها عن حضور الكنيسة إلى جانب أهلها وشعبها في المناطق الحدودية، في رسالة صمود وتعاضد.
في التسعينات، لم يكن حضور جزين في تلك المرحلة تفصيلًا عابرًا. ففي ظلّ تبدّل موازين القوى وتراجع حضور الدولة، شكّلت البلدة نوعًا من "خط تماس" سياسي ومعنوي، حافظ على استمرارية الوجود المسيحي في جنوب كان يشهد تحوّلات ديموغرافية وأمنية عميقة. ومن هذا المنطلق، اكتسبت جزين بُعدًا يتجاوز حدودها، لتصبح رمزًا للثبات أكثر مما هي مجرّد موقع جغرافي.
لكن هذا الدور لم يكن معزولًا عن محيطه. فجزين، بحكم موقعها، هي جارة طبيعية لكل من البقاع والشوف، ما جعلها نقطة تلاقٍ بين أكثر من واقع سياسي واجتماعي. هذا التداخل منحها خصوصية إضافية: فهي ليست فقط "جنوبية" بالمعنى الجغرافي، بل أيضًا حلقة وصل بين بيئات لبنانية مختلفة، بكل ما تحمله من حساسيات وتوازنات.
في هذا السياق، يمكن قراءة دور جزين على مستويين: الأول داخلي يتصل بالحفاظ على نسيجها الاجتماعي ومنع تفكّكه رغم الضغوط؛ والثاني وطني يتعلّق بإبقاء فكرة التنوّع قائمة في منطقة كانت مهدّدة بالانغلاق. ومن هنا، لم يكن دورها عسكرًا بحتًا، بل سياسيًا معنويًا، يعكس تمسّك شريحة من اللبنانيين بخيار البقاء في أرضهم مهما تبدّلت الظروف.
اليوم، وبعد سنوات على تلك المرحلة، يعود استحضار تجربة جزين من باب مختلف. لم يعد السؤال عن دورها في زمن الاحتلال فحسب، بل عن كيفية البناء على تلك التجربة في زمن الأزمات المتجددة. فكما شكّلت البلدة يومًا عنوانًا للثبات، يمكن أن تتحوّل مجددًا إلى نموذج لدور المناطق في حماية التوازن الوطني، بعيدًا من منطق العزلة أو التقوقع.
جزين، إذًا، ليست فقط ذاكرة مرحلة، بل تجسيد لدور. وهي، بين الجغرافيا والرمزية، وبين الماضي والحاضر، تبقى شاهدة على أن الصمود لا يُقاس فقط بالقدرة على المواجهة، بل أيضًا بالإصرار على البقاء، وعلى حفظ معنى العيش المشترك في أصعب الظروف.
وكتبت صونيا رزق في" الديار":يشير راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة الى قلق الكنيسة مما يجري من سقوط ضحايا ودمار وخراب وهجرة كبيرة للمسيحيين بصورة خاصة، وتفاقم الوضع الداخلي المتدهور وحصول ما لا يحمد عقباه،
وعن موقف الكنيسة من المفاوضات مع "إسرائيل"، أجاب:" هناك طريقان واضحان، فاما ان يضمن المجتمع الدولي إستقلال لبنان وسيادته وكرامته خلال هذه المفاوضات، اي بخروج "إسرائيل" من الجنوب، او سيبقى الوضع على ما هو عليه حروب ومعارك ومواصلة الاخوة الشيعة في المقاومة، وهذه الصورة ستمتد حتى اجل طويل الامد والى ما لا نهاية بسبب الاحتلال، فيما نطمح بسلام دائم".
وسأل:" لماذا لا نلجأ الى الحل الديبلوماسي؟، ولماذا على لبنان ان يحارب وحده ويتحمّل الكوارث عن الآخرين؟ اذ ليس بإستطاعتنا تحمّل قتل كل هؤلاء اللبنانيين الابرياء، فلماذا لا نستعين بالطرق الديبلوماسية شرط ان تؤمّن لنا العزّة والكرامة، وهي الطريقة الوحيدة التي تبعد القتل عن اهلنا واولادنا وتنقذ وطننا، فالكنيسة ضد الحروب في اي مكان، لانها تؤدي الى الهلاك، واكثر ما يقلقنا اليوم هو نزوح اخوتنا في الوطن الذين يعانون من كل النواحي".
وحول وجود مخاوف على المسيحيين في مناطق بعلبك – الهرمل، وسط تردّي الاوضاع الامنية، اشار الى "انّ مسيحيي هذه المناطق هم في خطر كبير، خصوصاً اذا دخلت "الدواعش" والجيش السوري اليها، كذلك في حال دخل "الجيش الاسرائيلي" من عنجر، مما يعني وضع المنطقة في أتون النيران، لذا لن نكون في أمان. وهذا المشهد يُعرّض مناطقنا للخطر، على الرغم من اننا تلقينا تطمينات لكننا لا نشعر بواقعيتها، فلا مساعدات ولا إهتمام ، وهذا غير مقبول وسط هذه الاوضاع الصعبة".
 
جولة روحية وإنمائية للراعي تشمل الكنائس والمزارعين والنازحين في جزين
الراعي يستقبل زياد أسود ويبحث أوضاع جزين والجنوب
الحكومة الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا ستعقد غدا في جنيف
الرئيس عون قدم التعازي بالأب الراعي: كان مثالا للصمود
المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسيحيين

المقاومة

إسرائيل

الغارات

البقاع

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24