تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية

Lebanon 24
15-04-2026 | 23:25
A-
A+
ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر عدة أن اتفاقا محتملا بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا.

وأكد مسؤول أميركي بارز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.

وأشار المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن ترامب "لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع إيران، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان".

كما نقلت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية توقعات مسؤولين لبنانيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "قريبا".

إلى ذلك عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وسط تزايد التوقعات بأن الهدنة قد تصبح "أمرا لا مفر منه في ظل الضغوط الأميركية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي بارز للقناة 12 المحلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان".

ووفقا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل في حربها ضد حزب الله، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في دعم المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، وكذلك جهودها للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هناك.
Advertisement
سلام: انطلاقاً من عدم حرصنا على عدم انجرار لبنان إلى التوترات الإقليمية تطالب الحكومة من الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان
لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

في إسرائيل

سكاي نيوز

البريطاني

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2026-04-16
Lebanon24
02:15 | 2026-04-16
Lebanon24
02:13 | 2026-04-16
Lebanon24
02:08 | 2026-04-16
Lebanon24
02:00 | 2026-04-16
Lebanon24
01:45 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24