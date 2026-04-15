ترامب لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية

كشفت مصادر عدة أن اتفاقا محتملا بين ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا.



وأكد مسؤول أميركي بارز أن الرئيس الأميركي سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في ، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.



وأشار المسؤول لـ" عربية" إلى أن "لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع ، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان".



كما نقلت صحيفة "فينانشال تايمز" توقعات مسؤولين لبنانيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "قريبا".



إلى ذلك عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وسط تزايد التوقعات بأن الهدنة قد تصبح "أمرا لا مفر منه في ظل الضغوط الأميركية".



وقال مصدر سياسي إسرائيلي بارز للقناة 12 المحلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان".



ووفقا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضغط على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل في حربها ضد ، أن تساعد هذه الخطوة في دعم المفاوضات التي ترعاها بين إسرائيل ولبنان، وكذلك جهودها للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هناك.

