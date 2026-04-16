الاعتداءات الاسرائيلية لا تتوقف جنوباً.. والمواجهات مستمرة في بنت جبيل

تجددت الاشتباكات العنيفة صبا اليوم، في مدينة ، بين عناصر من " " وقوات الجيش الاسرائيلي، وبخاصة عند محور الملعب، شارك فيها الطيران الحربي والمروحي الاسرائيلي، فيما تشهد مداخل المدينة ومحور المهنية اشتباكات متقطعة. كما قامت قوات الجيش الاسرائيلي بنسف منازل عند مدخل السوق الكبير.



وكان الطيران الحربي شن فجرا غارة على بلدة تبنين، تسببت بأضرار جسيمة بالمستشفى.



كذلك كان استهدف فجرا، مكتبا لاحدى المنظمات في مخيم برج .



وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا على بلدة ودبين بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة.



وليلا، تحرّكت دوريات للجيش باتجاه ساحة ، عقب ورود معلومات عن تواجد قوّة إسرائيلية داخلها، ليتبيّن لاحقًا عدم وجود أي قوة في المكان.







وفي ، استشهد المواطن فريز أبو قيس جراء الغارة التي استهدفت منزله فجرا، في بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجرا، على بلدة الصرفند.