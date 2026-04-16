تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
انذار اسرائيلي جديد الى السكان جنوب نهر الزهراني.. ابتعدوا نحو الشمال
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
انذاراً عاجلاً إلى سكان
جنوب لبنان
المتواجدين جنوب
نهر الزهراني
، زاعماً إن نشاطات
حزب الله
تُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
وشدد
ادرعي
على ان
الغارات
مستمرة حيث يعمل الجيش الاسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر
الزهراني
وتابع: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. ولضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر
الزهراني.
البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.
وحذّر من ان أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتهم للخطر.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24