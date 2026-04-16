تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضربات محسوبة: رسائل ميدانية على إيقاع التفاوض

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-04-2026 | 01:30
A-
A+
ضربات محسوبة: رسائل ميدانية على إيقاع التفاوض
ضربات محسوبة: رسائل ميدانية على إيقاع التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لاحظت مصادر متابعة أن تكثيف "حزب الله" لضرباته باتجاه إسرائيل، ولو بوتيرة أدنى من المراحل السابقة، لا يأتي في سياق تصعيد عسكري بحت، بل يحمل أبعادًا تفاوضية واضحة.
وبحسب مصادر متابعة، فإن هذا الإيقاع المدروس للعمليات يندرج ضمن سياسة "الضغط المحسوب"، حيث يسعى الحزب إلى تثبيت حضوره على طاولة المفاوضات، من خلال إبقاء الجبهة مشتعلة بالحد الأدنى الكافي لمنع تجاوز دوره أو تهميشه في أي تسوية محتملة.
وتلفت المصادر إلى أن الرسائل الميدانية باتت أكثر دقة، إذ يتم اختيار الأهداف والتوقيت بعناية، بما يحقق توازنًا بين الردع وعدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة، خصوصًا في ظل المسار التفاوضي القائم والضغوط الدولية المتزايدة لخفض التصعيد.
في المقابل، لا تستبعد الأوساط نفسها أن يكون هذا النمط من العمليات جزءًا من تنسيق أوسع ضمن محور إقليمي، يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، لا سيما في ظل مؤشرات على تقدم بطيء في الاتصالات السياسية، ما يفرض على الحزب استخدام "النار المحدودة" كورقة تأثير إضافية.
وبالتالي فان ما يجري على الجبهة ليس تصعيدًا تقليديًا، بل إدارة محسوبة للضغط العسكري، هدفها تثبيت معادلات جديدة قبل الوصول إلى أي اتفاق.

المصدر: لبنان 24
لبنان

رادار لبنان24

حزب الله

إسرائيل

الإيقاع

الجبهة

تيار

زايد

دارت

شام

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24