الأقساط خط أحمر: تحرك مرتقب بوجه المدارس

بدأ بعض المدارس الخاصة جسّ نبض الأهالي عبر طرح زيادات محتملة على الأقساط للعام الدراسي المقبل، تحت عناوين تتصل بارتفاع كلفة التشغيل والرواتب، ما أثار موجة اعتراض واسعة في أوساط الاهالي.

وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى موقف مرتقب من اتحاد لجان الأهل، حيث تؤكد مصادر متابعة أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع أي زيادات في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، معتبراً أن تحميل الأهالي أعباء إضافية “أمر غير مقبول” في هذه المرحلة الدقيقة.

وبحسب المعلومات، سيطالب الاتحاد وزيرة التربية باتخاذ موقف حازم وواضح، يترجم برفض أي موازنات مدرسية تتضمن زيادات غير مبرّرة، والدعوة إلى تشديد الرقابة على إدارات المدارس، بما يضمن الشفافية وعدم استغلال الأزمة لفرض أعباء مالية جديدة.

