بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في ، في ظل استمرار القتال مع ، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء، فيما من المتوقع إجراء مباحثات لبنانية إسرائيلية في وقت لاحق اليوم الخميس.



وقال الرئيس الأميركي ، صباح الخميس، إن محادثات ستجري بين ولبنان اليوم. وكتب على حسابه في "تروث سوشيال": "محاولةٌ لتهدئة الأجواء بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر حوار بين الزعيمين، حوالي 34 عاماً"، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من الخميس.



وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع ، بينما ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحافي في موقع "أكسيوس" Axios على منصة "إكس".

وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في ، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود.



وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.



من جهتها، تسعى الحكومة ، وهي ليست طرفاً في النزاع بين إسرائيل وحزب الله، إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من جنوب لبنان.



واستمرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، الأربعاء.



وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضاً شرقاً باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية. وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية-اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.