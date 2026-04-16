تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان

Lebanon 24
16-04-2026 | 02:08
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار القتال مع حزب الله، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء، فيما من المتوقع إجراء مباحثات لبنانية إسرائيلية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الخميس، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم. وكتب على حسابه في "تروث سوشيال": "محاولةٌ لتهدئة الأجواء بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر حوار بين الزعيمين، حوالي 34 عاماً"، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من الخميس.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع لبنان، بينما ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحافي في موقع "أكسيوس" Axios على منصة "إكس".
وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في واشنطن، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود.

وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.

من جهتها، تسعى الحكومة اللبنانية، وهي ليست طرفاً في النزاع بين إسرائيل وحزب الله، إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

واستمرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، الأربعاء.

وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضاً شرقاً باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية. وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية-اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يعلن توسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب ⁧‫لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أمرنا الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان في ظل استمرار القتال مع حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:28:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16
Lebanon24
08:03 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24