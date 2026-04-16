تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
16-04-2026
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في
جنوب لبنان
، في ظل استمرار القتال مع
حزب الله
، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء، فيما من المتوقع إجراء مباحثات لبنانية إسرائيلية في وقت لاحق اليوم الخميس.
وقال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، صباح الخميس، إن محادثات ستجري بين
إسرائيل
ولبنان اليوم. وكتب على حسابه في "تروث سوشيال": "محاولةٌ لتهدئة الأجواء بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر حوار بين الزعيمين، حوالي 34 عاماً"، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من الخميس.
وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع
لبنان
، بينما ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحافي في موقع "أكسيوس" Axios على منصة "إكس".
وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في
واشنطن
، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود.
وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.
من جهتها، تسعى الحكومة
اللبنانية
، وهي ليست طرفاً في النزاع بين إسرائيل وحزب الله، إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات
الإسرائيلية
من جنوب لبنان.
واستمرت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، الأربعاء.
وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضاً شرقاً باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية. وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية-اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.
نتنياهو يعلن توسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
16/04/2026 15:28:22
نتنياهو: وجهت بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان
16/04/2026 15:28:22
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أمرنا الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان في ظل استمرار القتال مع حزب الله
16/04/2026 15:28:22
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
16/04/2026 15:28:22
لبنان
عربي-دولي
دونالد ترامب
الإسرائيلية
مجلس الأمن
جنوب لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
تابع
معلومات لبنان ٢٤: السفارة اللبنانية ابلغت واشنطن مسبقا رفض عون التواصل مع نتنياهو
07:53 | 2026-04-16
تدمير جسر القاسمية بالكامل واستهداف فان على ضهر البيدر… عدوان إسرائيلي مكثف على هذه المناطق (فيديو وصور)
05:58 | 2026-04-16
بريطانيا تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وتعزيز الدعم الإنساني
08:14 | 2026-04-16
الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت حتى 31 أيار
08:09 | 2026-04-16
عمليات متزامنة لحزب الله تضرب مواقع إسرائيلية متعددة
08:07 | 2026-04-16
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:53 | 2026-04-16
معلومات لبنان ٢٤: السفارة اللبنانية ابلغت واشنطن مسبقا رفض عون التواصل مع نتنياهو
05:58 | 2026-04-16
تدمير جسر القاسمية بالكامل واستهداف فان على ضهر البيدر… عدوان إسرائيلي مكثف على هذه المناطق (فيديو وصور)
08:14 | 2026-04-16
بريطانيا تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وتعزيز الدعم الإنساني
08:09 | 2026-04-16
الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت حتى 31 أيار
08:07 | 2026-04-16
عمليات متزامنة لحزب الله تضرب مواقع إسرائيلية متعددة
08:03 | 2026-04-16
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24