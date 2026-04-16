الجيش الاسرائيلي يواصل عملياته جنوب لبنان.. ضبط صواريخ ووسائل قتالية (فيديو وصور)

— (@AvichayAdraee) April 16, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في تصريح عبر منصة اكس ان قوات اللواء 769 تحت قيادة الفرقة 91 تواصل عملياتها البرية المركزة في وتمكنت من احباط محاولتين لخلايا من تنفيذ مخططات ضد القوات الاسرائيلية العاملة هناك وتمكنت من على المخربين.كما عثرت القوات على وسائل قتالية عديدة من بينها بناطق من نوع كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات RPG ومخزن وسائل قتالية تحت الأرض يحتوي على قذائف هاون.