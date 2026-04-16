في صور.. شعبة المعلومات توقف قاتلاً

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وبتاريخ 13-4-2026، حصل إشكال في مدينة صور بين كلٍّ من:



– م. ط. (مواليد عام 1994، لبناني)

– أ. س. (مواليد 1972، لبناني)

تطوّر الإشكال إلى قيام الأول بالاعتداء على الثاني بالضرب بطريقة وحشية أمام منزله وبحضور أولاده، ما أدّى إلى وفاته، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار إلى جهة مجهولة. وقد أثارت الجريمة حالة من الاستياء في نفوس المواطنين في المحلة المذكورة.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت بالتاريخ ذاته، من تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في مدينة صور.



أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة المختص.

