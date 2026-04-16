سلسلة اعتداءات تطول الجنوب والبقاع.. إليكم التفاصيل

شهدت مختلف المناطق سلسلة من الجوية والاعتداءات البرية العنيفة منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث استهدف الطيران الحربي المعادي بلدة الصرفند ووادي شبيل في القطراني بمنطقة جزين، ما أدى إلى انقطاع الكهربائي عن القطراني والسريرة.



وفي ، استهدفت غارتان فجراً بلدة سحمر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنازل، كما أغار الطيران على المنطقة الواقعة بين كفرا وحاريص في قضاء بنت جبيل، وعلى الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح.



وفي مدينة النبطية، استهدف العدو ليلاً منزلاً في حي السلام، فيما نفذت مسيرة غارة صباحاً على منطقة مفتوحة في حي الراهبات، وتعرض حي التعمير لغارة ليلية أحدثت دماراً في المباني السكنية، كما استُهدف منزل في بلدة رومين فجراً.



ميدانياً، شهدت محاور مدينة بنت جبيل منذ الليل وحتى الصباح اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين قوات العدو التي تحاول التوغل في أحياء المدينة وعناصر من " ".



وفي قضاء صور، أقدم على تفجير مبنى ثانوية بلدة مروحين، وشن غارات على القليلة وتولين وكفرا وحاريص. كما استهدفت مسيرة أحد بساتين القاسمية موقعة إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف من عيار 155 ملم استهدف المنطقة بين عين بعال وحي النباعة (بين حوش صور والبرج الشمالي)، ومصدره المرابض التي ركزها العدو مؤخراً في البياضة وشمع.

