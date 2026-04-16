تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة اعتداءات تطول الجنوب والبقاع.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2026 | 04:48
A-
A+
سلسلة اعتداءات تطول الجنوب والبقاع.. إليكم التفاصيل
سلسلة اعتداءات تطول الجنوب والبقاع.. إليكم التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت مختلف المناطق اللبنانية سلسلة من الغارات الجوية والاعتداءات البرية العنيفة منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، حيث استهدف الطيران الحربي المعادي بلدة الصرفند ووادي شبيل في القطراني بمنطقة جزين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطراني والسريرة.

وفي البقاع الغربي، استهدفت غارتان فجراً بلدة سحمر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنازل، كما أغار الطيران على المنطقة الواقعة بين كفرا وحاريص في قضاء بنت جبيل، وعلى الجبل الرفيع في مرتفعات إقليم التفاح.

وفي مدينة النبطية، استهدف العدو ليلاً منزلاً في حي السلام، فيما نفذت مسيرة غارة صباحاً على منطقة مفتوحة في حي الراهبات، وتعرض حي التعمير لغارة ليلية أحدثت دماراً في المباني السكنية، كما استُهدف منزل في بلدة رومين فجراً.

ميدانياً، شهدت محاور مدينة بنت جبيل منذ الليل وحتى الصباح اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين قوات العدو التي تحاول التوغل في أحياء المدينة وعناصر من "حزب الله".

وفي قضاء صور، أقدم الاحتلال على تفجير مبنى ثانوية بلدة مروحين، وشن غارات على القليلة وتولين وكفرا وحاريص. كما استهدفت مسيرة أحد بساتين القاسمية موقعة إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف من عيار 155 ملم استهدف المنطقة بين عين بعال وحي النباعة (بين حوش صور والبرج الشمالي)، ومصدره المرابض التي ركزها العدو مؤخراً في البياضة وشمع.
اللبنانية

على الجبل

حزب الله

الاحتلال

الغارات

الشمالي

البقاع

التيار

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24