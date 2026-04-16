تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤتمر "بيروت آمنة وخالية من السلاح".. نواب العاصمة: لنزع السلاح وانتشار الجيش

Lebanon 24
16-04-2026 | 04:50
A-
A+
مؤتمر بيروت آمنة وخالية من السلاح.. نواب العاصمة: لنزع السلاح وانتشار الجيش
مؤتمر بيروت آمنة وخالية من السلاح.. نواب العاصمة: لنزع السلاح وانتشار الجيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد نواب مدينة بيروت وأحزابها الممثلون في البرلمان اللبناني مؤتمراً، دعماً لإعلان مدينتهم "آمنة وخالية من السلاح" بعد قرار الحكومة الأخير في هذا الصدد الذي أعقب الهجمات الإسرائيلية الدامية على العاصمة الأسبوع الماضي.

في السياق، قال النائب فؤاد مخزومي أنّنا "نؤمن بأنّ العاصمة تستحقّ أن نحميها معاً وهي كانت وستبقى مدينة تحتضن الجميع ونقول لجميع النازحين فيها “أنتم أهلنا ولديكم مكانكم الطبيعي فيها".

واضاف: "يوم "الأربعاء الأسود" كان إنذاراً جدياً يعكس حجم المخاطر التي لا تزال تهدّد استقرار مدينتنا ويؤكّد أنّ أمن بيروت لا يُمكن أن يبقى عرضة لأيّ اهتزاز”.

وتابع: "بيروت يجب أن تكون خالية من السّلاح وبناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح من دون استثناء بما فيه سلاح حزب الله ونؤكّد دعمنا للحكومة ورئيسها".

واكد مخزومي: "نريد أن نرى الجيش اللبناني منتشراً في كلّ شوارع بيروت ونريد حواجز شرعية تضبط الأمن ورقابة فعلية تمنع الفوضى وتُعيد الثقة ونريد حضوراً قوياً للدولة يشعر به كلّ مواطن في كلّ شارع وأن تتخذ كلّ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن وصولاً إلى إعلان التعبئة العامة إذا لزم الأمر".

من جهّته، قال النائب غسان حاصباني، أنّنا "نثمّن مواقف الرئيس عون ورئيس الحكومة"، مؤكّدًا أنّنا "نؤيّد قرارات مجلس الوزراء عن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة ونشر الجيش في بيروت".

وشدّد على أنّ "مخاوف أهل بيروت مبرّرة بعدما عانوا من تداعيات حرب أُدخلوا فيها بقرار من خارج الدولة"، مضيفًا أنّ "هذه المعاناة الأليمة تفرض عليها العمل لمنع تكرارها".

كما القى النائب نقولا الصحناوي كلمة قال فيها أنّنا "نرفض أيّ اعتداء على لبنان كما نرفض توريطه في حروب لا علاقة له بها أو زجّه في صراعات أكبر منه"، مؤكّدًا أن "حماية جميع اللبنانيين تمرّ عبر دولة قويّة وعادلة".

هذا وقال النائب فيصل الصايغ أنّ "أمن العاصمة من أمن لبنان وسلامة أهلها نتاح طبيعي لسلامة لبنان الكبير الذي نصرّ على الحفاظ عليه كاملاً بكلّ مساحته".

وإعتبر أنّ "لبنان يعيش لحظة تاريخيّة ومصيريّة"، مشدّدًا على أنّه "يجب في ظلّ الصراع الأميركي - الإيراني أن نتمسّك بثوابت الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية عبر التمسك باتفاق الطائف وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائيّة مع إسرائيل وما تبعه من خطاب القسم الرئاسي إلى القرارات الحكومية".

كما طالب النائب عدنان الطرابلسي "بوقف فوري لإطلاق النار وفتح المجال للدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية والعمل الجاد على إعادة الإعمار".

واضاف: "حماية بيروت من خلال العمل الجاد على تثبيت الأمن والاستقرار فيها هو مسؤوليّة وطنيّة جامعة تستدعي تضافر الجهود الشعبية".

واكّد طرابلسي "نبذ الفتنة والأعمال التحريضيّة والشغب والتخريب ونطالب بالحكومة باتخاذ خطوات عمليّة تعزز الاستقرار وتطمئن أهالي العاصمة والنازحين إليها بتنفيذ انتشار أمني شامل للجيش والقوى الأمنية".

من جهّته قال النائب نديم الجميّل أنّ "لبنان لم يعد ورقة تفاوض بيد النظام السوري وإيران".

وأكّد أنّنا "ندعم الحكومة وقراراتها بشأن حظر نشاطات حزب الله العسكرية وأن تكون بيروت خالية من السلاح والمطلوب اليوم تحصين الحكومة لتبقى صامدة وتُكمل هذا المسار".

وأضاف: "لبنان على مفترق طرق وهو لم يعد ورقة تفاوض بين أيدي النظام السوري أو إيران بل أصبح هو من يقرّر مصيره ويجلس على طاولة مفاوضات تُمكّنه من إيصال صوته".

ودعا الجميّل "الحكومة إلى تنفيذ قراراتها ونشر الجيش على كلّ الأراضي بدءاً من بيروت لحماية المواطنين الذين أُخذوا رهائن من قبل حزب الله والنظام الإيراني".

وقال النائب إدغار طرابلسي أنّ "العاصمة تحتاج اليوم إلى تضامن جميع أهلها من دون إقصاء أو عزل أو إبعاد لأحد وحمايتها من خطاب التطرّف والفوقيّة ولغة التخوين ورفض الآخر".

واضاف: "المطلوب من الحكومة الحفاظ على سيادة الدولة بكلّ شبر منها وتحصين نفسها من أيّ ضغط خارجيًّا كان أم داخليًّا".
مواضيع ذات صلة
بيان اجتماع نواب بيروت: لإعلان بيروت مدينة خالية من السّلاح والدعوة إلى تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية بما يضمن حماية المواطنين من دون أيّ سلاح خارج الشرعيّة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي خلال مؤتمر لنواب بيروت: بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح وبناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح من دون استثناء بما فيه سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف من مؤتمر بيروت: بيروت مسؤولية الجميع وهي ليست مدينة خائفة بل مدينة آمنة خالية من السلاح تحمي كل من يلتجئ اليها
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نبيل بدر في رسالة مسجّلة خلال مؤتمر لنواب بيروت: لا نطرح شعاراً عابراً بل نؤكد خياراً وطنياً من خلال المطالبة بـ"بيروت خالية السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16
Lebanon24
08:03 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24