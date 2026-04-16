اجتماع السرايا: تعزيزات أمنية في بيروت وإجراءات مكثفة لتنظيم شؤون النازحين

كشف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عن أبرز خلاصات الاجتماع الوزاري اليومي الذي عُقد في السرايا الحكومي برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام، والذي خُصص لمتابعة الأوضاع الأمنية والإغاثية الراهنة.



وخلال الاجتماع، ركّز الرئيس سلام على ملف التعزيزات الأمنية وتكثيف الدوريات والحواجز، خاصة في العاصمة ، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في ملف الإيواء، مع التشديد على ضرورة دعم البلديات وتنظيم وضعية المدارس لاستيعاب .



، قدّم اللواء ميشال منسى عرضاً للواقع الميداني وحجم الخسائر الناجمة عن الاعتداءات ، حيث أعلن عن حصيلة بلغت 2167 شهيداً و7061 جريحاً.



أما العميد أحمد ، فقد أكد على متانة التنسيق بين والجيش، مطمئناً إلى تراجع الحوادث الأمنية. وفي سياق متصل، دعا الحجار إلى تعزيز الموارد المالية للبلديات، مطالباً بإيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات المتراكمة في العاصمة نتيجة الاكتظاظ السكاني المفاجئ، فيما استعرض بقية الوزراء خطط عمل وزاراتهم لمواجهة الأزمة.

