تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع السرايا: تعزيزات أمنية في بيروت وإجراءات مكثفة لتنظيم شؤون النازحين

Lebanon 24
16-04-2026 | 05:08
A-
A+
اجتماع السرايا: تعزيزات أمنية في بيروت وإجراءات مكثفة لتنظيم شؤون النازحين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير الإعلام الدكتور بول مرقص عن أبرز خلاصات الاجتماع الوزاري اليومي الذي عُقد في السرايا الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، والذي خُصص لمتابعة الأوضاع الأمنية والإغاثية الراهنة.

وخلال الاجتماع، ركّز الرئيس سلام على ملف التعزيزات الأمنية وتكثيف الدوريات والحواجز، خاصة في العاصمة بيروت، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في ملف الإيواء، مع التشديد على ضرورة دعم البلديات وتنظيم وضعية المدارس لاستيعاب النازحين.

من جهته، قدّم وزير الدفاع اللواء ميشال منسى عرضاً للواقع الميداني وحجم الخسائر الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أعلن عن حصيلة بلغت 2167 شهيداً و7061 جريحاً.

أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، فقد أكد على متانة التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش، مطمئناً إلى تراجع الحوادث الأمنية. وفي سياق متصل، دعا الحجار إلى تعزيز الموارد المالية للبلديات، مطالباً بإيجاد حلول عاجلة لأزمة النفايات المتراكمة في العاصمة نتيجة الاكتظاظ السكاني المفاجئ، فيما استعرض بقية الوزراء خطط عمل وزاراتهم لمواجهة الأزمة.
Advertisement
رئيس مجلس الوزراء

قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24