تحذير عاجل من الأمن العام إلى المواطنين.. انتبهوا من هذه الصفحة

صدر عن في الميديرية العامة للأمن العام البيان التالي :

تحذر المواطنين من التفاعل مع صفحة مشبوهة على موقع " " تحمل اسم CSTO والتي كان اسمها سابقاً FGIH قبل تاريخ 20/12/2020. كما تطلب المديرية من المواطنين عدم التفاعل مع هذه الصفحة أو تزويدها بأي معلومات شخصية، تجنباً للوقوع في فخ التجنيد الإلكتروني المشبوه.