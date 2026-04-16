على رغم مآسي الحرب... اجواء مالية إيجابية

ذكرت مصادر مالية مطلعة على اجواء المحادثات التي يجريها الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق ، بدت غير سلبية من الناحية المالية على رغم الأزمة الناتجة عن الحرب القائمة، وقد سمع الوفد تشجيعاً على المضي بالخطوات والاجراءات الاصلاحية التي ساهمت حتى اليوم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وعلى قدرة على الاستجابة للحالات الطارئة الصحية والاغاثية التي نجمت عن هذه الحرب.

واستغربت هذه المصادر الحديث المتصاعد عن حاجة الدولة الى الاقتراض من ، وقالت ليس هناك اي طلب او حاجة لذلك فلا الحكومة طلبت ولا مصرف رفض او وعد، مشيرة الى أن الخزينة قادرة في الوقت الحاضر على القيام بواجباتها من خلال امكاناتها وذلك بفضل الجهود الاصلاحية التي اتبعتها الحكومة إزاء السياسات المالية، وهي تسعى اليوم من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وأصدقاء لبنان في العالم الى تعزيز وضعها المالي، وان الأولية لديها هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي بالتعاون مع كل المعنيين .