|
لبنان
الرئيس عون: التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها
Lebanon 24
16-04-2026
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الدولة
البريطاني
لشؤون
الشرق الأوسط
Hamish Nicholas Falconer في قصر
بعبدا
.
وخلال اللقاء، قال عون: "وقف اطلاق النار الذي يطالب به
لبنان
مع
إسرائيل
سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية".
وأضاف: "لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق
اللبنانية
ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية".
وأشار عون إلى أن "التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لانه مسألة سيادية لا يمكن اشراك أحد بها".
وتابع قائلاً: "انسحاب القوات
الإسرائيلية
من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وانهاء أي مظاهر مسلحة".
ولفت إلى أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد".
من جانبه، أبلغ الوزير البريطاني
الرئيس عون
دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من اجل وقف اطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في مبادرته التفاوضية مؤكداً على تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية، وأعلن عن تقديم بلاده مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شؤون
النازحين
".
