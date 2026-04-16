لبنان

القنصل نمر التقى المطرانيين تابت وجاويش

16-04-2026 | 05:54
القنصل نمر التقى المطرانيين تابت وجاويش
استقبل القنصل العام للبنان في مونتريال شربل نمر،  راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول -  مروان تابت مع وفد من الآباء في الأبرشية زاره لتهنئته بمناسبة عيد الفصح وتوليه مهامه على رأس القنصلية العامة. وضم الوفد كلا من المونسينيور سامي فرح، والنائب العام في الأبرشية الأب شربل جعجع، والأب أنطوان زيادة.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع في لبنان ولشؤون الجالية اللبنانية في كيبيك وأحوال الأبرشية، وتمنى المطران تابت للقنصل نمر التوفيق والنجاح في مهمته، مؤكدا دعم الأبرشية المارونية له ولدوره في خدمة أبناء الجالية.

من جهته، شكر  القنصل نمر للمطران تابت والآباء الأجلاء  زيارتهم، وثمن الجهود الدؤوبة التي يقومون بها لصالح أبناء الرعية وجميع اللبنانيين في كيبيك.
كذلك استقبل القنصل  نمر، راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في كندا المطران ميلاد جاويش يرافقه كل من عضو بلدية سان لوران - مونتريال  عارف سالم، والأب تيو، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تبؤوه منصبه.

وتطرق اللقاء الى أحوال الأبرشية ورعياتها في كيبيك والدور الذي تضطلع به في خدمة أبناء الجالية. وتمنى القنصل نمر للمطران جاويش وللأبرشية التوفيق والنجاح في مهامهم الكنسية والخدمية.
 
