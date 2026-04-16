القنصل نمر التقى المطرانيين تابت وجاويش

استقبل القنصل العام للبنان في مونتريال شربل نمر، راعي أبرشية مار مارون في المطران بول - مروان تابت مع وفد من الآباء في الأبرشية زاره لتهنئته بمناسبة عيد الفصح وتوليه مهامه على رأس القنصلية العامة. وضم الوفد كلا من المونسينيور سامي فرح، والنائب العام في الأبرشية الأب شربل ، والأب أنطوان زيادة.



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع في ولشؤون في كيبيك وأحوال الأبرشية، وتمنى المطران تابت للقنصل نمر التوفيق والنجاح في مهمته، مؤكدا دعم الأبرشية له ولدوره في خدمة أبناء الجالية.



، شكر القنصل نمر للمطران تابت والآباء الأجلاء زيارتهم، وثمن الجهود الدؤوبة التي يقومون بها لصالح أبناء الرعية وجميع اللبنانيين في كيبيك.

كذلك استقبل القنصل نمر، راعي أبرشية الروم في كندا المطران ميلاد جاويش يرافقه كل من عضو بلدية سان لوران - مونتريال عارف سالم، والأب تيو، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تبؤوه منصبه.



وتطرق اللقاء الى أحوال الأبرشية ورعياتها في كيبيك والدور الذي تضطلع به في خدمة أبناء الجالية. وتمنى القنصل نمر للمطران جاويش وللأبرشية التوفيق والنجاح في مهامهم الكنسية والخدمية.

