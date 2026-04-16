العدوان الإسرائيلي مستمر على لبنان... غارات وقصف واستهدافات (صور وفيديو)

تواصل شنّ غارات مكثّفة على عدد من البلدات والمناطق ، ما أسفر عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من والجرحى.

وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدف الجيش سيارة في منطقة السعديات، ما أدّى إلى استشهاد امرأة، في حصيلة أولية بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وشنّ العدو غارات طالت عربصاليم، الدوير، علي الطاهر، كفررمان، شوكين، السلطانية، القليلة، كفرصير ودير الزهراني.

وأدّى القصف إلى تدمير جسر القاسمية بشكل كامل، بعد استهدافه بخمس غارات إسرائيلية عنيفة.

كما أفادت مندوبة " 24" باستهداف شاحنة "فان" على طريق ضهر البيدر، فيما أعلنت غرفة التحكم المروري قطع السير باتجاه ، نتيجة غارة في المنطقة.

وتزامناً، طالت بلدات زوطر الشرقية، أطراف عربصاليم، عين بوسوارو، كفرحونة، بصليا وكفرحتى.

كما استهدفت الغارات محيط المدينة الصناعية في كفررمان، ومحيط سوبر ماركت "توفير" في البلدة، إضافة إلى غارة على أرنون.

وشهدت النبطية سلسلة غارات شملت جادة ، ومحيط كفرتا وغبريس، وصولاً إلى محيط المدينة الصناعية.

من آثار الضربة على كفرحتى pic.twitter.com/oe3UBiX8MQ

— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 16, 2026







