مطار بيروت يستعيد عافيته.. عبود يكشف عن عودة شركات طيران

أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في جان عبود، في بيان له اليوم، أن حركة مطار بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، تزامناً مع مباشرة شركات طيران عربية وعالمية إعادة فتح خطوطها الجوية إلى لبنان.



وكشف عبود أن شركة "فلاي دبي" ستكون باكورة العائدين بعد " "، حيث ستستأنف رحلاتها إلى اعتباراً من السبت المقبل في 18 نيسان الجاري، وهي أول رحلة لها منذ توقفها مع بداية الحرب.



وأشار عبود إلى أن هذا التطور من شأنه خلق مناخ مشجع، متوقعاً أن تحذو شركات طيران أخرى حذو "القطرية" و"فلاي دبي" تدريجياً. وأعرب عن أمله في استمرار التهدئة في بيروت وامتدادها لكافة المناطق، وأن ينجح المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة في الوصول إلى سلام مستدام، كونه الشرط الأساس لإعادة لبنان إلى موقعه كمركز إقليمي ودولي للسياحة والطيران، ودعم مسار التعافي والنهوض.

