بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في بنت جبيل خلال دقيقة واحدة

— (@AvichayAdraee) April 16, 2026

أضاف: "تعمل قوات لواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 98 على تعميق العملية البرية المركزة وتدمير البنى التحتية في ".أكمل:"في إطار نشاط عملياتي في منطقة قصبة عيناتا في منطقة بنت ، قامت قوات وحدة إيغوز أمس بمداهمة منطقة قتالية استخدمها حيث عثرت القوات على عشرات الوسائل القتالية التي تم استخدامها من قبل عناصر حزب الله بغية تنفيذ عمليات من داخل منطقة مدنية.ومن بين الوسائل القتالية التي تم العثور عليها صواريخ RPG وبنادق كلاشنيكوف وذخائر وقنابل بدوية وصاروخ مضاد للطائرات وأجهزة مراقبة ومعدات قتالية.بالتوازي تمكنت قوات وحدة مغلان من على عدد كبير من المخربين الذين عملوا من داخل تلك المنطقة ضد قواتنا".ختم:"بعد استكمال عمليات التمشيط قامت القوات بتدمير نحو 70 بنية تحتية خلال دقيقة واحدة فقط. سيواصل الجيش الاسرائيلي أعماله الحازمة والقوية ضد حزب الله".