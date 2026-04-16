لبنان

كرامي تستنكر تفجير ثانوية مروحين الرسمية: عدوان سافر على البنى التربوية

Lebanon 24
16-04-2026 | 07:18
كرامي تستنكر تفجير ثانوية مروحين الرسمية: عدوان سافر على البنى التربوية
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً استنكرت فيه فظائع العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والبنى التربوية والمنازل في لبنان، والتي كان آخرها تفجير مبنى ثانوية مروحين الرسمية في جنوب لبنان اليوم.

وعبرت الوزيرة عن شجبها الشديد لتفجير المبنى المدرسي الذي أكدت خلوه من أي وجود عسكري أو مدني، مستصرخة الضمائر العالمية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنظمات الدولية والدول الكبرى للتحرك من أجل تحييد المدنيين والمؤسسات التربوية والتلاميذ.

وشددت كرامي على أن أماكن التعليم هي مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة وتحقيق السلام، داعية الجهات الدولية للتدخل سريعاً لمنع استهداف مدارس أخرى. كما طالبت بتوفير دعم استثنائي للقطاع التربوي لضمان استمراريته، خاصة في ظل تحول غالبية المدارس إلى مراكز للإيواء، مؤكدة التزام الوزارة بخطة تأمين التعليم حتى في أصعب الظروف.
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يفجّر مبنى ثانوية مروحين
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تتخذ إجراءً موقتا في ثانوية الحدادين
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تسلمت مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة: نقلة نوعية كبرى
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني تفقد ثانوية حوش الأمراء الرسمية في زحلة للاطلاع على أوضاع النازحين
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:34:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-04-16
Lebanon24
05:58 | 2026-04-16
Lebanon24
08:14 | 2026-04-16
Lebanon24
08:09 | 2026-04-16
Lebanon24
08:07 | 2026-04-16
Lebanon24
08:03 | 2026-04-16
