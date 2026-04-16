كرامي تستنكر تفجير ثانوية مروحين الرسمية: عدوان سافر على البنى التربوية

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بياناً استنكرت فيه فظائع العدوان المستمر على المدنيين والبنى التربوية والمنازل في ، والتي كان آخرها تفجير مبنى ثانوية مروحين الرسمية في اليوم.



وعبرت عن شجبها الشديد لتفجير المبنى المدرسي الذي أكدت خلوه من أي وجود عسكري أو مدني، مستصرخة الضمائر العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الكبرى للتحرك من أجل تحييد المدنيين والمؤسسات التربوية والتلاميذ.



وشددت كرامي على أن أماكن التعليم هي مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة وتحقيق السلام، داعية الجهات الدولية للتدخل سريعاً لمنع استهداف مدارس أخرى. كما طالبت بتوفير دعم استثنائي للقطاع لضمان استمراريته، خاصة في ظل تحول غالبية المدارس إلى مراكز للإيواء، مؤكدة الوزارة بخطة تأمين التعليم حتى في أصعب الظروف.

Advertisement