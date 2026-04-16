لبنان

بعد "مجزرة" مديرية النبطية.. وفود رسمية وعسكرية تؤمّ مقر أمن الدولة تضامناً

Lebanon 24
16-04-2026 | 07:58
بعد مجزرة مديرية النبطية.. وفود رسمية وعسكرية تؤمّ مقر أمن الدولة تضامناً
بعد مجزرة مديرية النبطية.. وفود رسمية وعسكرية تؤمّ مقر أمن الدولة تضامناً photos 0
شهد المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة توافد شخصيات ووفود رسمية وعسكرية ودينية، لتقديم واجب العزاء للمدير العام اللواء الركن إدكار لاوندس باستشهاد 13 عسكرياً، ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى مديرية النبطية الإقليمية الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، استقبل اللواء لاوندس أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، كما التقى وفداً من المجلس الأعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل، وبحضور مدير عام الجمارك غراسيا القزي.

وعلى الصعيد الروحي، استقبل لاوندس الشيخين راجح عبد الخالق وحمزة الكوكاش، الموفدين من قبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى لتقديم التعازي. وقد عبّر المعزون عن تضامنهم الكامل مع مؤسسة أمن الدولة، منوهين بالتضحيات الجسام التي يقدمها العسكريون ذوداً عن وحدة الوطن، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب المديرية في مواجهة الاعتداءات المستمرة.

وفي نشاط ديبلوماسي منفصل، التقى اللواء لاوندس سفير أرمينيا في لبنان سارمن باغداساريان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة.
