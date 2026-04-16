بعد "مجزرة" مديرية النبطية.. وفود رسمية وعسكرية تؤمّ مقر أمن الدولة تضامناً

شهد المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة توافد شخصيات ووفود رسمية وعسكرية ودينية، لتقديم واجب العزاء للمدير العام اللواء الركن إدكار لاوندس باستشهاد 13 عسكرياً، ارتقوا جراء العدوان الذي استهدف مبنى مديرية الإقليمية الأسبوع الماضي.



وفي هذا السياق، استقبل اللواء لاوندس أمين عام اللواء الركن محمد المصطفى، كما التقى وفداً من للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل، وبحضور مدير عام غراسيا القزي.



وعلى الصعيد الروحي، استقبل لاوندس الشيخين راجح عبد الخالق وحمزة الكوكاش، الموفدين من قبل شيخ عقل الدكتور سامي أبي المنى لتقديم التعازي. وقد عبّر المعزون عن تضامنهم الكامل مع مؤسسة ، منوهين بالتضحيات الجسام التي يقدمها العسكريون ذوداً عن وحدة الوطن، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب المديرية في مواجهة الاعتداءات المستمرة.



وفي نشاط ديبلوماسي منفصل، التقى اللواء لاوندس سفير أرمينيا في سارمن باغداساريان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة.

