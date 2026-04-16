لبنان
الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت حتى 31 أيار
Lebanon 24
16-04-2026
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
مديرية الجمارك العامة
تمديد مهل الاستيراد الموقت للمركبات الالية واليخوت المدخلة موقتا وفق الآتي:
1 - تمدد لغاية تاريخ 31/5/2026 ضمنا مهل الاستيراد الموقت للسيارات، واليخوت والدراجات النارية المدخلة موقتا الى
لبنان
بهدف السياحة، بموجب بيانات ادخال مؤقت من نموذج (IM5) او دفاتر مرور دولية، او رخص استيراد موقت، والتي تكون المهل الممنوحة لها صالحة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/5/2026، او لغاية تاريخ صلاحية الدفاتر المشار اليها اعلاه اذا كانت صلاحيتها تنتهي قبل تاريخ 31/5/2026.
2 - تمدد لغاية تاريخ 31/5/2026 ضمنا مهلة الموافقات المعطاة لتسديد وضعية الاستيراد الموقت(اعادة التصدير - الوضع بالاستهلاك المحلي) للاصناف المذكورة اعلاه، على ان تكون المهلة الممنوحة للتسديد واقعة مابين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/5/2026.
3 - لا تسري احكام هذه المذكرة على الاصناف المذكور، والتي انتهت المهل المحددة لها قبل تاريخ صدور هذه المذكرة حيث يبقى اي تاخير قائما حتى تقديم طلبات تسديد الوضع.
4 - يمدد مفعول هذه المذكرة بقرار لاحق عند الاقتضاء.
مواضيع ذات صلة
شركة "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها في الشرق الأوسط إلى 3 أيار
Lebanon 24
شركة "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها في الشرق الأوسط إلى 3 أيار
16/04/2026 18:24:37
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من الدوحة وإليها حتى 30 حزيران ومن دبي وإليها حتى 31 أيار حسب رويترز
Lebanon 24
الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من الدوحة وإليها حتى 30 حزيران ومن دبي وإليها حتى 31 أيار حسب رويترز
16/04/2026 18:24:37
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أميركا تمدد الموعد النهائي للمشترين المحتملين لأصول "لوك أويل" الدولية حتى أول نيسان
Lebanon 24
رويترز: أميركا تمدد الموعد النهائي للمشترين المحتملين لأصول "لوك أويل" الدولية حتى أول نيسان
16/04/2026 18:24:37
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تمدّد مهمة استكشاف المريخ حتى 2028
Lebanon 24
الإمارات تمدّد مهمة استكشاف المريخ حتى 2028
16/04/2026 18:24:37
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قبل إتّصاله بعون... مع من تحدّث ترامب؟
Lebanon 24
قبل إتّصاله بعون... مع من تحدّث ترامب؟
11:00 | 2026-04-16
16/04/2026 11:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة وحرية عمل في أي اتفاق لوقف النار في لبنان... صحيفة تكشف
Lebanon 24
إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة وحرية عمل في أي اتفاق لوقف النار في لبنان... صحيفة تكشف
10:58 | 2026-04-16
16/04/2026 10:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين عون وترامب.. وتشديد على التوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين عون وترامب.. وتشديد على التوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن
10:47 | 2026-04-16
16/04/2026 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
Lebanon 24
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
10:46 | 2026-04-16
16/04/2026 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو جودة يترأس مجلس الأمن الفرعي في البقاع: بحث الوضع الأمني وخطة الطوارئ وتداعيات العدوان
Lebanon 24
أبو جودة يترأس مجلس الأمن الفرعي في البقاع: بحث الوضع الأمني وخطة الطوارئ وتداعيات العدوان
10:46 | 2026-04-16
16/04/2026 10:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
08:03 | 2026-04-16
16/04/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
16/04/2026 03:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
15/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
11:00 | 2026-04-16
قبل إتّصاله بعون... مع من تحدّث ترامب؟
10:58 | 2026-04-16
إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة وحرية عمل في أي اتفاق لوقف النار في لبنان... صحيفة تكشف
10:47 | 2026-04-16
اتصال هاتفي بين عون وترامب.. وتشديد على التوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن
10:46 | 2026-04-16
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
10:46 | 2026-04-16
أبو جودة يترأس مجلس الأمن الفرعي في البقاع: بحث الوضع الأمني وخطة الطوارئ وتداعيات العدوان
10:33 | 2026-04-16
رجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 18:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
