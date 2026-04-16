الجمارك تمدد مهل الاستيراد الموقت للمركبات واليخوت حتى 31 أيار

 أعلنت مديرية الجمارك العامة تمديد مهل الاستيراد الموقت للمركبات الالية واليخوت المدخلة موقتا وفق الآتي:



1 - تمدد لغاية تاريخ 31/5/2026 ضمنا مهل الاستيراد الموقت للسيارات، واليخوت والدراجات النارية المدخلة موقتا الى لبنان بهدف السياحة، بموجب بيانات ادخال مؤقت من نموذج (IM5) او دفاتر مرور دولية، او رخص استيراد موقت، والتي تكون المهل الممنوحة لها صالحة ما بين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/5/2026، او لغاية تاريخ صلاحية الدفاتر المشار اليها اعلاه اذا كانت صلاحيتها تنتهي قبل تاريخ 31/5/2026.



2 - تمدد لغاية تاريخ 31/5/2026 ضمنا مهلة الموافقات المعطاة لتسديد وضعية الاستيراد الموقت(اعادة التصدير - الوضع بالاستهلاك المحلي) للاصناف المذكورة اعلاه، على ان تكون المهلة الممنوحة للتسديد واقعة مابين تاريخ صدور هذه المذكرة وتاريخ 31/5/2026.



3 - لا تسري احكام هذه المذكرة على الاصناف المذكور، والتي انتهت المهل المحددة لها قبل تاريخ صدور هذه المذكرة حيث يبقى اي تاخير قائما حتى تقديم طلبات تسديد الوضع.



4 - يمدد مفعول هذه المذكرة بقرار لاحق عند الاقتضاء.
