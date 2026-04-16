الحجار يلتقي محافظ جبل لبنان ويبحث الملف الأمني واحتياجات النازحين

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه اليوم، النائب ناصر، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.والتقى محافظ القاضي محمد مكاوي، وتم التداول في الأوضاع الأمنية كذلك في حاجات الأهالي إلى المناطق ضمن المحافظة، وجرى عرض ملفات إدارية وتنموية تخص المحافظة.والتقى الوزير الحجار وفدًا من جمعية الخيرية الإسلامية في برئاسة فايز البزري، وتم التداول في الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم ، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.