تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحوت: بيروت تستحق الأمن تحت سقف الدولة
Lebanon 24
16-04-2026
|
08:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن النائب عماد
الحوت
، البيان الآتي: "
بيروت
تستحقّ أن تكون آمنة، مطمئنّة، ومحمية بالكامل تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولذلك فإننا ننظر بإيجابية إلى أي اجتماع يؤكد هذا المطلب، ويدين الاعتداءات
الإسرائيلية
على العاصمة وسائر المناطق
اللبنانية
، فبيروت مدينة منكوبة بالاعتداءات ومتمسكة بالدولة والعيش المشترك الصحيح".
أضاف البيان: "أما بالنسبة إلى البيان الختامي للقاء بيروت اليوم، فأنا أؤيد ما ورد فيه لناحية التمسك بالوحدة الوطنية، ودعم الحكومة في بسط سلطة الدولة، وحصر قرار السلم والحرب بيد المؤسسات الدستورية، وجعل بيروت خالية من السلاح بشكلٍ يخلو من الاستنساب في التطبيق أو في التوصيف. وأما فيما يتعلق بانتقائية الدعوات وما ورد في بعض المقالات عن استبعادي عن الدعوة، فهو خطأ سياسي ووطني لا يمكن القبول به أو بإيحاءاته إذا كان متعمداً، لأن أي لقاء يُعقد باسم بيروت يجب أن يضمّ جميع ممثليها من دون انتقاء أو إقصاء. فبيروت لا تُبنى بالشطب، ولا يُعبَّر عنها بالحسابات السياسية أو
الانتخابية
".
ختم البيان: "ومن أراد فعلاً أن يحمي العاصمة، فليبدأ باحترام تعدديتها، والاعتراف بمكوّناتها، لأن قوة بيروت كانت دائماً في جمعها لا في استبعاد أحد ممثليها".
الحوت: قرار ضبط السلاح في بيروت هو خطوة على طريق استعادة الدولة دورها وهيبتها
الحوت: قرار ضبط السلاح في بيروت هو خطوة على طريق استعادة الدولة دورها وهيبتها
مهمة بري الانقاذية: وضع"حزب الله" تحت سقف الدولة
مهمة بري الانقاذية: وضع"حزب الله" تحت سقف الدولة
كنعان من بكركي: علينا التوحد تحت سقف الدولة والشرعية وفي مقدمها الجيش
كنعان من بكركي: علينا التوحد تحت سقف الدولة والشرعية وفي مقدمها الجيش
الحوت: الدولة القوية العادلة وحدها تصون السلم الأهلي وتحفظ الوطن
الحوت: الدولة القوية العادلة وحدها تصون السلم الأهلي وتحفظ الوطن
الوحدة الوطنية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الانتخابية
اللبنانية
إسرائيل
الدستور
بيروت
تابع
قبل إتّصاله بعون... مع من تحدّث ترامب؟
قبل إتّصاله بعون... مع من تحدّث ترامب؟
إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة وحرية عمل في أي اتفاق لوقف النار في لبنان... صحيفة تكشف
إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة وحرية عمل في أي اتفاق لوقف النار في لبنان... صحيفة تكشف
اتصال هاتفي بين عون وترامب.. وتشديد على التوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن
اتصال هاتفي بين عون وترامب.. وتشديد على التوصل إلى وقف النار في أسرع وقت ممكن
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
أبو جودة يترأس مجلس الأمن الفرعي في البقاع: بحث الوضع الأمني وخطة الطوارئ وتداعيات العدوان
أبو جودة يترأس مجلس الأمن الفرعي في البقاع: بحث الوضع الأمني وخطة الطوارئ وتداعيات العدوان
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24