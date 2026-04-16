وزيرة التربية تدعو الأساتذة والموظفين إلى الامتناع عن نشر محتوى سياسي أو مسيء

16-04-2026 | 08:45
وزيرة التربية تدعو الأساتذة والموظفين إلى الامتناع عن نشر محتوى سياسي أو مسيء
صدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، البيان الآتي: "لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد نشر تعليقات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، أو متضمنة عبارات مسيئة أو تحقيرية بحق فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والنواب، والموظفين العامين، والقيادات الروحية. كما لوحظ تصاعد في لغة التحريض، وذلك في وقت يمر فيه وطننا الحبيب لبنان بمرحلة دقيقة، ويتعرض أهلنا وأبناؤنا لاعتداءات جسيمة". 

أضاف البيان: "ولا شك أن مواجهة هذه التحديات تتطلب وحدة وطنية حقيقية، والابتعاد عن التناحر الداخلي والمذهبي، والارتقاء في الخطاب السياسي إلى مستوى تقبّل الاختلاف ضمن إطار الانتماء الوطني. وهنا يبرز الدور الأساسى للهيئة التعليمية في التمسك بالمبادئ والقيم الأخلاقية والوطنية، ونقلها إلى الجيل الصاعد، بما يجعلهم قدوة حسنة في سلوكهم ومواقفهم.بناءً عليه، وانطلاقًا من هذا الواجب التربوي والأخلاقي، تدعو وزيرة التربية والتعليم العالي جميع الأساتذة والموظفين والمتعاقدين والعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إلى:
التقيّد التام بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لاسيما احكام المادة ١٥ من المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ
٠١٩٥٩/٦/١٢
*الامتناع المطلق عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى ذي طابع سياسي، أو يتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة إلى الجهات المذكورة أعلاه، تحت أي ظرف أو مبرر.
*حذف أي محتوى سابق صادر عنهم ويتعارض مع أحكام هذه المذكرة بشكل فوري.
تأمل الوزارة من الجميع الالتزام التام بما ورد أعلاه، حفاظًا على الصورة الأخلاقية السامية للمعلم وتفاديًا للمساءلة المسلكية والقانونية والتعرض للعقوبات الإدارية". 
مواضيع ذات صلة
فرنسا: ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن أي تدخلات برية أو طويلة الأمد في لبنان
الحكومة الألمانية: على #إيران الامتناع عن أي تصرف يهدد أو يعطل الملاحة في مضيق هرمز
بعد ضريبة الحكومة...موظفو الإدارة العامة في وزارة التربية يعلنون الإضراب
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
