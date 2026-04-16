ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي

استقبل الدكتور في مكتبه في المكتبه الوطنية- السفير الصيني في تشن تشواندنغ حيث جرى البحث في المستجدات والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة ومن ضمنها القطاع الثقافي وتعزيزه وفق ما اوضح السفير اثر اللقاء حيث قال: "تشرفت بلقاء الوزير سلامة وكانت مناسبة عرضنا خلالها اهمية تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا واكدت على المضي قدما في استكمال بناء الكونسرفتوار الوطني في منطقة ضبية الممول من الحكومة واهمية افتتاحه لما يشكل من صرح ثقافي له دلالات كثيرة للبنان البلد الذي يعتبر المركز الثقافي الرئيس في المنطقة".وردًا على سؤال حول موقف بلاده مما يجري حاليا في لبنان، اجاب: "ندعم كل الجهود الايلة الى تحقيق الاستقرار في لبنان ونأمل ان تكون الحلول عادلة ودائمة وان يلتزم الجميع بها".ولفت السفير الصيني الى انه "اطلع الوزير على المساعدات الانسانية التي تقدمها بلاده، وهي في طريقها الى لبنان لدعمه في ظل الاوضاع الراهنة".