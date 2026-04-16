تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي

Lebanon 24
16-04-2026 | 10:46
A-
A+
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبه الوطنية- الصنائع السفير الصيني في لبنان تشن تشواندنغ حيث جرى البحث في المستجدات والتطورات الحاصلة والعلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة ومن ضمنها القطاع الثقافي وتعزيزه وفق ما اوضح السفير اثر اللقاء حيث قال: "تشرفت بلقاء الوزير سلامة وكانت مناسبة عرضنا خلالها اهمية تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا واكدت على المضي قدما في استكمال بناء الكونسرفتوار الوطني في منطقة ضبية الممول من الحكومة الصينية واهمية افتتاحه لما يشكل من صرح ثقافي له دلالات كثيرة للبنان  البلد الذي يعتبر  المركز  الثقافي الرئيس في المنطقة".

وردًا على سؤال حول موقف بلاده مما يجري حاليا في لبنان، اجاب: "ندعم كل الجهود الايلة الى تحقيق الاستقرار في لبنان ونأمل ان تكون الحلول عادلة  ودائمة وان يلتزم الجميع بها".

ولفت السفير الصيني الى انه "اطلع الوزير على المساعدات الانسانية التي تقدمها بلاده، وهي في طريقها الى لبنان لدعمه في ظل الاوضاع الراهنة".
 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24