تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل

Lebanon 24
16-04-2026 | 09:08
A-
A+
جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل
جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار الجولات التي يقوم بها على البلديات في قضاء المتن، قام وفد من التيار الوطني الحر بزيارة عدد من البلديات في المنطقة، حيث ضم الوفد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق إدي معلوف، ومنسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه باسيل، وعضو المجلس السياسي هشام كنج، ومنسق هيئة قضاء المتن إيلي خوري، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في التيار وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير. وشملت الجولة بلديات عين سعادة، الدكوانة، وسن الفيل.

وهدفت هذه الزيارات إلى الاطلاع عن قرب على أوضاع البلديات والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولا سيما في ظل أزمة النزوح وما تفرضه من أعباء إضافية على البلديات على المستويات الاجتماعية والإنسانية والأمنية والاقتصادية. 

وقد استمع الوفد خلال اللقاءات إلى شرح مفصل من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية حول الصعوبات اليومية التي تواجه الإدارات المحلية، في ظل محدودية الإمكانات والموارد المتاحة.

وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاءات على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في إدارة شؤون المناطق وخدمة المواطنين، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والقوى السياسية والجهات المعنية بما يساهم في دعم العمل البلدي وتمكينه من الاستجابة للتحديات المتزايدة.

كما شدد الوفد على أن أزمة النزوح لم تعد قضية إنسانية فحسب، بل باتت تفرض انعكاسات اجتماعية وأمنية واقتصادية مباشرة على المجتمعات المحلية، ما يستوجب تحركاً جدياً من قبل الدولة اللبنانية والحكومة لوضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.

 وفي هذا السياق، دعا أعضاء الوفد إلى تفعيل دور الحكومة والمؤسسات الرسمية وتوفير الدعم اللازم للبلديات، سواء عبر الإمكانات المالية أو اللوجستية أو عبر وضع سياسات عامة تساعد على إدارة هذه الأزمة بطريقة تحمي الاستقرار الاجتماعي والأمني في المناطق.
Advertisement
التيار الوطني الحر

الدولة اللبنانية

القوى السياسية

التيار الوطني

نائب رئيس

اللبنانية

التيار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24