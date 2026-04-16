جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل

في إطار الجولات التي يقوم بها على البلديات في قضاء المتن، قام وفد من بزيارة عدد من البلديات في المنطقة، حيث ضم الوفد للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب السابق إدي معلوف، ومنسق اللجنة المركزية للبلديات روجيه ، وعضو المجلس السياسي هشام كنج، ومنسق هيئة قضاء المتن إيلي خوري، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين في التيار وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير. وشملت الجولة بلديات عين ، الدكوانة، وسن الفيل.



وهدفت هذه الزيارات إلى الاطلاع عن قرب على أوضاع البلديات والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولا سيما في ظل أزمة النزوح وما تفرضه من أعباء إضافية على البلديات على المستويات الاجتماعية والإنسانية والأمنية والاقتصادية.



وقد استمع الوفد خلال اللقاءات إلى شرح مفصل من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية حول الصعوبات اليومية التي تواجه الإدارات المحلية، في ظل محدودية الإمكانات والموارد المتاحة.



وأكد أعضاء الوفد خلال اللقاءات على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في إدارة شؤون المناطق وخدمة المواطنين، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات والقوى السياسية والجهات المعنية بما يساهم في دعم العمل البلدي وتمكينه من الاستجابة للتحديات المتزايدة.



كما شدد الوفد على أن أزمة النزوح لم تعد قضية إنسانية فحسب، بل باتت تفرض انعكاسات اجتماعية وأمنية واقتصادية مباشرة على المجتمعات المحلية، ما يستوجب تحركاً جدياً من قبل والحكومة لوضع خطة واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.



وفي هذا السياق، دعا أعضاء الوفد إلى تفعيل دور الحكومة والمؤسسات الرسمية وتوفير الدعم اللازم للبلديات، سواء عبر الإمكانات المالية أو اللوجستية أو عبر وضع سياسات عامة تساعد على إدارة هذه الأزمة بطريقة تحمي الاستقرار الاجتماعي والأمني في المناطق.

