لبنان

وقف إطلاق النار في لبنان الليلة.. ترامب سيدعو عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض ولا إنسحاب إسرائيليّاً من الجنوب

Lebanon 24
16-04-2026 | 11:43
وقف إطلاق النار في لبنان الليلة.. ترامب سيدعو عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض ولا إنسحاب إسرائيليّاً من الجنوب
أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عبر حسابه على منصّة "تروث سوشال"، عن وقف إطلاق النار في لبنان، لمدّة 10 أيّام.
 
 
وقال ترامب: "أجريتُ للتو محادثاتٍ ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد اتفق الزعيمان على بدء وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما. يوم الثلاثاء، اجتمع البلدان لأول مرة منذ 34 عامًا هنا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو. وقد وجّهتُ نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلامٍ دائم. لقد كان لي شرف المساهمة في حل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة، فلنعمل معًا على إنجازها!"
 
 
وأضاف ترامب: "سأدعو الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض لإجراء أول محادثات مهمّة منذ عام 1983".
 
 
سلام
 
ورحّب رئيس الحكومة نواف سلام بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وكتب عبر منصة "إكس":

"أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت".

وأضاف: "لا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".
 
فضل الله
 
 
وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لوكالة "رويترز"، إنّ "السفير الإيراني أبلغنا أنّ وقف إطلاق النار سيبدأ الليلة".
 
 
وعن التزام "حزب الله" بالهدنة، أجاب فضل الله: "كل شيء مرتبط بالتزام إسرائيل بوقف كافة أشكال الأعمال القتالية".
 
 
فياض
 
 
وقال النائب علي فياض، إنّ "وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا".
 
 
وأضاف فياض: "سنتعاطى مع وقف إطلاق النار بحذر وترقب".
 
 
وأوضح أنّ "مهلة الـ10 أيام لن تكون كافية، ونطالب بانسحاب إسرائيل ووقف الأعمال العدائية وعودة النازحين".
 
 
وتابع فياض: "نرفض المفاوضات الثنائية مع إسرائيل ووقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى تحقيق مطالب لبنان".
 
 
 
 
الموسوي
 
 
وقال النائب إبراهيم الموسوي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إنّ "حزب الله" سيلتزم بوقف إطلاق النار بشرط أن يكون شاملاً ويتضمن وقف الاعتداءات والاغتيالات".
 
 
لا إنسحاب
 
 
وفي هذا السياق، قال مصدر إسرائيليّ لوكالة "رويترز"، إنّ "الجيش الإسرائيليّ لا يُخطّط لسحب قواته من جنوب لبنان، خلال أيّ وقف لإطلاق النار".
 
 
كذلك، أعلن مصدر لهيئة البثّ الإسرائيليّة، إنّ "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال لوزرائه إنّ الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان".
 
 
 
نتنياهو
 
 
 
أما "القناة الـ15 الإسرائيلية، فأشارت إلى أنّ "نتنياهو أبلغ وزراء حكومته، عن بدء وقف إطلاق النار في لبنان إعتباراً من الليلة".
 
 
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ وزراء حكومة نتنياهو أعربوا عن "غضبهم الشديد" خلال محادثة مع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، لأنهم علموا بالهدنة في لبنان من إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
 

 

 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: عون ونتنياهو اتفقا على وقف للنار بدءا من منتصف هذه الليلة
القناة 15 الإسرائيلية: نتنياهو يبلغ الوزراء ببدء وقف إطلاق النار في لبنان اعتبارا من الليلة
"أكسيوس: عن مسؤول في البيت الأبيض: يبدأ وقف إطلاق النار الليلة لكننا نقدر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصل الأوامر إلى المستويات الميدانية للحرس الثوري
الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن طلب طهران وقف إطلاق النار كاذبة ولا أساس لها من الصحة
