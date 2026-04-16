سلام: ترحيب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب

رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ، وكتب عبر منصة أكس:

أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت.

وأضاف: لا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الأميركية، وفرنسا، ودول ، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.