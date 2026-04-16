قبل بدء سريان الهدنة...إسرائيل تتوقع صواريخ وتلوّح بضربات اضافية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار إطلاق صواريخ من لبنان حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيرةً إلى أن المؤسسة العسكرية قد تسعى لتنفيذ ضربات وُصفت بالاستراتيجية قبل بدء سريان الهدنة.
وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش قد يعمل على تحقيق مكاسب ميدانية إضافية قبيل تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما ذكرت رويترز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن القوات الاسرائيلية لا تخطط للانسحاب من جنوب لبنان خلال أي هدنة محتملة.
كما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيواصل الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان طوال فترة وقف إطلاق النار.