قبل بدء سريان الهدنة...إسرائيل تتوقع صواريخ وتلوّح بضربات اضافية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن الجيش يتوقع استمرار إطلاق صواريخ من حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مشيرةً إلى أن قد تسعى لتنفيذ ضربات وُصفت بالاستراتيجية قبل بدء سريان الهدنة.

وفي السياق، نقلت هيئة البث عن مصدر قوله إن الجيش قد يعمل على تحقيق مكاسب ميدانية إضافية قبيل تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما ذكرت نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن القوات الاسرائيلية لا تخطط للانسحاب من خلال أي هدنة محتملة.

كما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيواصل الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان طوال فترة وقف إطلاق النار.