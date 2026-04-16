غارات إسرائيليّة عنيفة... وشهداء في الغازية وعدلون

بعد إعلان الرئيس الأميركيّ عن وقف إطلاق النار بين وإسرائيل لمدّة 10 أيّام، إبتداءً من هذه الليلة، شنّت طائرات حربيّة إسرائيليّة سلسلة غارات على بلدات جنوبيّة.

واستهدفت :

- يحمر الشقيف

- حمى أرنون

- قعقعية الجسر

- الغازية

- كفرحتى

شبعا

- حبوش

- كفرشوبا

- باريش

- جبشيت

- كفررمان

- عريض

- سجد

-كفردونين

- الحلوسية

- اللوبية

- دير قانون رأس

- كفرا

- محيط النبطية

- عنقون

وفي ما يتعلّق بغارة الغازية، أعلنت عن إستشهاد 7 أشخاص، إضافة إلى إصابة 33 بجروحٍ، في حصيلة غير نهائيّة.

وفي عدلون، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد 3 أشخاص، وإصابة 21.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة محطة الأمانة للمحروقات في بلدة سحمر، كما استهدفت بلدة مشغرة.

وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة، النبطية الفوقا والجبل الأحمر في حاروف، واستهدفت بلدة مجدلزون، بقذائف فوسفوريّة.