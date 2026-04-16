لبنان

غارات إسرائيليّة عنيفة... وشهداء في الغازية وعدلون

16-04-2026 | 12:44
بعد إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدّة 10 أيّام، إبتداءً من هذه الليلة، شنّت طائرات حربيّة إسرائيليّة سلسلة غارات على بلدات جنوبيّة.
 
 
واستهدفت الغارات:
 
 
- يحمر الشقيف
 
- حمى أرنون
 
- قعقعية الجسر
 
- الغازية
 
- كفرحتى
 
شبعا
 
- حبوش
 
- كفرشوبا
 
- باريش
 
 
- جبشيت
 
 
 
- كفررمان
 
- عريض مرجعيون
 
- سجد
 
-كفردونين
 
- الحلوسية
 
- اللوبية
 
- دير قانون رأس العين
 
- كفرا
 
- محيط النبطية
 
- عنقون
 
- جبشيت
 
 
وفي ما يتعلّق بغارة الغازية، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد 7 أشخاص، إضافة إلى إصابة 33 بجروحٍ، في حصيلة غير نهائيّة.
 
وفي عدلون، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد 3 أشخاص، وإصابة 21.
 
كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة محطة الأمانة للمحروقات في بلدة سحمر، كما استهدفت بلدة مشغرة.
 
وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة، النبطية الفوقا والجبل الأحمر في حاروف، واستهدفت بلدة مجدلزون، بقذائف فوسفوريّة.
