فياض: وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا ولا للمفاوضات المباشرة

أكد النائب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون “كاملًا وشاملًا”، مشددًا على أن أي استمرار لاستهداف مواقع في أو تنفيذ عمليات اغتيال سيُعد خرقًا واضحًا للاتفاق.

وأوضح في حديث لقناة " " أن الحزب سيتعامل مع الهدنة بحذر وترقب، معتبرًا أن أي وجود إسرائيلي على الأراضي أو أي عدوان مستمر يمنح “حق المقاومة”.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة “شائكة ومليئة بالتحديات”، لافتًا إلى أن مهلة العشرة أيام غير كافية، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يقود إلى تحقيق المطالب اللبنانية، وفي مقدمتها انسحاب ووقف الأعمال العدائية وعودة .

وانتقد ما وصفه بعدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب المعقدة، مؤكدًا رفضه للمفاوضات الثنائية المباشرة مع إسرائيل، والدعوة إلى استئناف مفاوضات غير مباشرة عبر .

كما أبدى استعداد الحزب للتفاهم مع الحكومة بشأن ملفات عالقة، من بينها مسألة السلاح.

وحذر من أن أسوأ السيناريوهات هو الانزلاق إلى اقتتال داخلي، معتبرًا أن خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل قد يقود إلى مسار تصادمي على الساحة اللبنانية.