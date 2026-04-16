|
لبنان
نداء عاجل من بري: للتريث في الانتقال إلى البلدات والقرى
Lebanon 24
16-04-2026
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
رئيس مجلس النواب نبيه بري
البيان التالي:
يا أهلنا الأعزاء يا من حملتم الجنوب والبقاع والضاحية في قلوبكم وأنتم تغادرون الأرض المباركة والذين كتب أبناؤكم
بالدم
والتضحيات سيرة الصمود والإباء والانتماء الوطني يامن تشتعل فيكم لهفة العودة إلى البلدات والقرى.
كما كنتم على الدوام في الاستحقاقات الصعبة، نعرف وجع الشوق ومرارة الانتظار.
لهذا نخاطبكم بأن الحفاظ على السلامة والأرواح من أولى الواجبات وهو أصدق وفاء للأرض، نتمنى على الجميع التريث في الانتقال إلى البلدات والقرى حتى تتضح الأمور والمجريات وفقا لإتفاق وقف إطلاق النار.
